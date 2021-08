Le son aigu de Hank Williams

C’est une chanson qui a contribué à définir la légende de Hank Williams, même s’il s’agissait à l’origine d’une face B. Il a été couvert par des dizaines d’artistes notables de Johnny Cash à Elvis Presley, Doyen Martin à Del Shannon, et Roy Orbison à Petit Richard. Et c’est le 30 août 1949 que Hank a enregistré « I’m So Lonesome I could Cry » dans un studio de Cincinnati, Ohio.

Sûrement l’une des paroles les plus amoureuses de toute la musique country, « I’m So Lonesome… » a été écrite par Williams au cours de sa relation troublée avec sa femme Audrey Sheppard. Il l’a enregistré au Herzog Studio en cette fin d’été, alors qu’il approchait de son 26e anniversaire.

Hank était désormais une star country établie, ayant marqué le Top 10 des succès dans ce format avec “Move It On Over” et “I’m A Long Gone Daddy” et un massif n°1 plus tôt en 1949 avec « Lovesick Blues ». Il n’aurait pas moins de six succès country cette année-là, et deux d’entre eux étaient un succès à double face dans lequel le flip a également fait les charts.

Adieu les années 40

Mais pour son dernier single de 1949 en novembre, MGM Records a décidé que “Lonesome” serait une simple face B, jouant le second violon du “My Bucket’s Got A Hole In It”, certes plus rapide et plus adapté à la radio. La face A a en effet connu un grand succès, se hissant à la deuxième place du palmarès national des meilleures ventes en magasin de Billboard.

Mais alors que “Lonesome” n’a jamais atteint une position dans les charts, il est devenu une partie très populaire du répertoire de Hank, et plus tard de beaucoup d’autres. Quand Elvis l’a interprétée dans son spécial télévisé Aloha From Hawaii de 1973, il l’a décrite comme “probablement la chanson la plus triste que j’aie jamais entendue”. C’est maintenant l’une des chansons les plus étroitement associées à Williams et à sa trop courte carrière. Des centaines de reprises de la chanson ont été enregistrées, en commençant presque immédiatement par une au début de 1950 par les Foggy Mountain Boys. Leur style a varié de loin, des Everly Brothers à Al Green, et de Townes Van Zandt à Yo La Tengo.

