L’animateur de Fox News, Dagen McDowell, a déclaré que, comme la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., l’administration du président Biden a suivi une stratégie.

« C’est Biden et compagnie: créez un problème, blâmez quelqu’un d’autre, puis utilisez la démagogie pour se soustraire complètement à la responsabilité », a-t-elle déclaré vendredi sur « The Five ».

Leur conduite, a-t-elle ajouté, suit le même livre de jeu que Warren, qui a imputé les prix élevés de la dinde à « la vieille cupidité des entreprises ».

SÉN. ELIZABETH WARREN APPELLE À SONDER LES COTS DE LA TURQUIE ALORS QUE LES PRIX MONTENT

Le co-animateur de « The Five », Sean Duffy, a cité la récente allégation du représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, selon laquelle l’inflation de l’ère Biden « doit être intentionnelle avec [Democrats’] dépenses folles. »

En réponse à la mention par la co-animatrice Jessica Tarlov du faible nombre de demandes de chômage récentes, McDowell a déclaré: « …[I]C’est risible qu’ils essaient de faire un show avec ce nombre alors que le vrai problème est que les gens ne prendront pas de travail. …[T]voici près de 10 millions et demi d’offres d’emploi dans ce pays. »

« …[T]L’administration Biden chantait [low numbers of jobless claims] c’est comme, vous perdez 35 à rien dans un match de football et vous marquez un panier au quatrième quart, puis vous courez sur le terrain comme si vous veniez de gagner le Super Bowl », a-t-elle poursuivi. « C’est comme ça que c’est idiot est. »

Le co-animateur Joe Concha a suggéré qu’au lieu d’appeler Al Roker pour Thanksgiving, Biden aurait dû appeler les familles des victimes du massacre du défilé de Noël de Waukesha.

« Il en a à peine parlé », a-t-il déclaré. « Je serais allé dans le Wisconsin avant d’aller à Nantucket. »

Biden et la première dame Jill Biden ont passé Thanksgiving dans la maison de 30 millions de dollars du milliardaire David Rubenstein à Nantucket alors que l’inflation s’empare du pays.

Le président a affirmé lors de l’appel à Roker que « l’Amérique est de retour ». Biden, a plaisanté Concha, avait à moitié raison.

« Je pense qu’il veut dire en 1979 parce que c’est ce à quoi nous avons affaire, avec l’inflation, la chaîne d’approvisionnement, les prix du gaz et un… Moyen-Orient instable, en substance, n’est-ce pas ? » il a dit. « Donc l’Amérique est de retour, pas tout à fait. … Un quart de ce pays dit que ce pays est sur la bonne voie en ce moment. Si c’est de retour, je préférerais être de retour en 1979. »