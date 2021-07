Le son devient un problème pour vendre la Porsche 911 GT3 | Moteur

in

La Porsche 911 GT3 atterrit avec plus de tout. La version plus orientée vers les circuits de la nouvelle génération est déjà disponible, mais pas pour tous ou du moins pas dans toutes ses versions. Apparemment le Porsche 911 GT3 rarement vendue en Californie en raison de problèmes de réglementation. Nous expliquons.

Au moment du lancement de la Porsche 911 GT3 Touring, la marque a prévenu, nous ne pourrons pas vendre cette version à transmission manuelle en Californie en raison de problèmes de décibels. La normatif L’état a interdit sa vente, tant dans la version Touring que celle que nous connaissons tous, en raison de sa sonorité. Bien que seulement dans une variante avec boîte de vitesses manuelle.

Porsche dirait alors : « Nous devons accepter et respecter pleinement les directives nationales et locales sur tous les marchés, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Malheureusement, cela exclut une option de boîte de vitesses manuelle sur la 911 GT3 dans l’état de Californie en raison d’un régulation solide qui est en train de se mettre à jour ». La clé était cette dernière partie, car la réglementation avait prévu une révision.

“11 juin, Voitures Porsche Amérique du Nord a reçu une notification de la California Highway Patrol indiquant que sa procédure de test existante (SAE J1470, mars 1992) était obsolète, mais n’a pas pu confirmer un processus de procédure permettant à Porsche de tester la nouvelle 911 GT3 équipée d’une transmission manuelle en utilisant une procédure de test moderne (SAE J2805, à compter de mai 2020). Les discussions avec les régulateurs se sont poursuivies, mais sans visibilité d’une solution, nous avons pris la décision difficile d’informer les concessionnaires que l’option manuelle ne serait plus disponible en Californie car il n’y aurait aucun moyen d’enregistrer légalement des voitures dans l’État. »

« Suite à des consultations avec les autorités californiennes, Porsche Cars North America a le plaisir de confirmer que ses concessionnaires Ils pourront vendre la nouvelle 911 GT3 avec une boîte manuelle à six rapports, ce qui signifie que lorsque les premières voitures arriveront à l’automne, elles pourront être enregistrées légalement et conduites dans les 50 États », a déclaré la marque des semaines plus tard.

