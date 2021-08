Le son et la fureur de Rick James’ – REGARDER .

*LOS ANGELES – SHOWTIME® a publié une bande-annonce pour BITCHIN’ : LE SON ET LA FURIE DE RICK JAMES, réalisé par le nominé aux Emmy® Sacha Jenkins (CLAN WU-TANG : DES MICS ET DES HOMMES, BURN, MOTHERF*CKER, BURN !).

BITCHIN’ est un regard intime mais propulsif sur Rick James, l’une des figures les plus légendaires et souvent sous-estimées du rock, du funk et du R&B. Présentant des images rares des incroyables spectacles en direct de James, une vidéo personnelle inédite, des interviews originales d’artistes, de collaborateurs et d’amis légendaires, et un trésor d’interviews enregistrées avec James (décédé en 2004), le documentaire présente une image complète de l’ascension et de la chute dramatiques de James, en se concentrant sur la musique « Punk-Funk » qu’il a laissée derrière lui.

Le film, qui a été projeté au Tribeca Festival® en juin, sera présenté en première le vendredi 3 septembre à 21 h HE/PT. Pour regarder et partager la bande-annonce, rendez-vous sur : https://youtu.be/YV0tMF9Ue8g

Mieux connu comme le créateur de tubes tels que “Superfreak”, “Give It To Me Baby” et “Mary Jane”, James a ouvert de nouvelles voies dans la musique américaine et la culture mondiale dans les années 70 et 80 en tant qu’auteur-compositeur, interprète et producteur , collaborant avec des sommités telles que Neil Young, Joni Mitchell, The Temptations, Smokey Robinson, Nile Rodgers, Eddie Murphy, Teena Marie, The Mary Jane Girls et MC Hammer. BITCHIN’ présente une image complète et complète de la vie de James telle que racontée par ceux qui l’ont connu. Au centre de tout cela se trouve le « Punk-Funk » qui englobait un pan unique de l’histoire de la musique du 20e siècle, du jazz à la soul en passant par le R&B, le rock et finalement le hip-hop. Le vendredi 6 août marque le 17e anniversaire de la mort de James.

BITCHIN’: THE SOUND AND FURY OF RICK JAMES est un Appel de masse production pour SHOWTIME, réalisé par Jenkins, produit par Steve Rivo, et écrit par Jenkins, Rivo et Jason Pollard. Le film est produit par Peter Bittenbender et Jenkins pour Mass Appeal, et Douglas Banker et Ty James.

