Sur scène comme en dehors, Rick James était un personnage flamboyant et plus grand que nature qui vivait vite, faisait la fête et faisait de la musique incroyable au cours d’une période fertile de dix ans entre 1978 et 1988. Sa vie et son époque sont relatées dans le captivant, sans retenue de Sacha Jenkins. documentaire interdit Bitchin ‘: Le son et la fureur de Rick James, qui vient de faire sa première au Tribeca Film Festival. C’est un portrait d’une franchise sans faille du bad boy incontesté du R&B.

Grâce à une quantité abondante de séquences d’archives et d’interviews d’époque, James est une présence centrale magnétique tout au long du film, mais Jenkins s’appuie également sur un grand nombre de contributeurs pour aider à donner vie à l’histoire extraordinaire du chanteur né à Buffalo. Ils vont de la famille, des amis et des membres du James’ Stone City Band aux directeurs de la musique, aux rappeurs et aux commentateurs culturels, qui offrent tous de nombreuses anecdotes et idées qui permettent au spectateur de mieux comprendre un génie musical.

Vous voulez la vérité sur Rick James ? Voici 10 choses que nous avons apprises du documentaire.

se

Rick James n’était pas son vrai nom

Rick James est né James Ambrose Johnson Jr., mais a adopté le nom de Ricky James Matthews à l’âge de 16 ans pour échapper à la détection par l’armée américaine après avoir quitté l’armée. (Il s’est enfui parce qu’il devait être envoyé combattre sur la ligne de front au Vietnam). Fugitif en fuite, il s’enfuit à Toronto, au Canada, en 1964, où il commence sa carrière musicale en utilisant son nouveau surnom. Mais deux ans plus tard, quand lui et son groupe sont allés enregistrer chez Motown Records à Detroit, il a rencontré Stevie Wonder qui lui a dit qu’il devrait raccourcir son nom à Ricky James. Il a différé – ses crédits d’écrivain dans ces premières années indiquaient toujours « Ricky Matthews » – mais il a finalement suivi les conseils de Wonder et en 1972, à la tête du groupe de rock White Cane, il l’a simplifié davantage, devenant Rick James.

Levon Helm et Neil Young ont joué dans un groupe avec lui

Après avoir traversé la frontière canadienne où il s’est réinventé sous le nom de Ricky James Mathews, James s’est senti chez lui grâce aux musiciens torontois locaux. Il s’est lié d’amitié avec Levon Helm et Garth Hudson qui faisaient partie d’un groupe appelé Levon & The Hawks et l’ont sauvé d’être battu une nuit. Découvrant qu’il était musicien, ils ont invité James à rejoindre leur groupe sur scène ; il les a impressionnés dans la mesure où ils ont formé avec lui un nouveau groupe appelé Sailorboys. (Helm et Hudson ont formé le légendaire groupe de rock Le groupe). Les Sailorboys se sont finalement transformés en un nouveau groupe, The Mynah Birds, qui mélangeait rock, folk et soul. Le chanteur/guitariste Neil Young a rejoint James dans le groupe en 1966 et a enregistré quatre faces avec eux à Motown avant de devenir célèbre avec Buffalo Springfield (et plus tard Crosby, Nash, Still & Young).

se

Comment sa coiffure signature est née

En plus d’avoir un son funk-meets-punk distinctif et immédiatement reconnaissable, James a également cultivé un look unique pour l’accompagner. Sa coiffure est devenue une partie importante de son image et selon le film, son désir de convertir son court afro en longues tresses fluides est né après avoir rencontré une femme africaine de la tribu Masai lors d’un vol en avion. Elle lui a montré des photos de compatriotes africains avec de longues tresses et a accepté de lui redécorer les cheveux. Après avoir vu son travail, James savait qu’il avait le bon look pour aller avec sa musique. « J’ai dit ça y est, bam ! C’est la vision, c’est ce que je veux », se souvient-il dans le film. En fait, il était tellement séduit par son nouveau look qu’il a ordonné aux membres de son Stone City Band d’adopter la même coiffure, comme se souvient leur batteuse Lanise Hughes : « Il a dit, si vous voulez faire partie de ce groupe, vous devez pour obtenir vos tresses. Le profil élevé de James a contribué à populariser la coiffure tressée parmi les Afro-Américains au début des années 80.

Son style de vie rock and roll fou

Rick James aimait faire la fête. Les récits de ses exploits scandaleux alimentés par la drogue et de sa débauche sexuelle sont clairement exposés dans le film. “A cette époque, nous étions sauvages et fous”, a-t-on entendu dire dans le documentaire, ajoutant: “Nous étions au bord de la folie.” Mais plus il s’enfonçait dans la drogue – en particulier le crack à la fin des années 80 – et plus sa renommée était grande, plus son style de vie devenait scandaleux. En fin de compte, cependant, ses excès sauvages ont conduit à une mauvaise santé et à une mort prématurée, à l’âge de 56 ans en 2004.

Son boeuf avec Prince

“J’ai vu des vidéos de lui et il était cool”, se souvient James dans le doc, discutant de son impression initiale du maître du funk de Minneapolis en tant que jeune de 21 ans qui, selon lui, “nous ressemblait beaucoup”. Mais quand Prince a rejoint la tournée Fire It Up du musicien plus âgé en 1980 en première partie, les choses ont mal tourné. James s’est senti miné, accusant Prince de copier ses mouvements de scène et de voler la formule unique d’appel et de réponse qu’il avait développée pour emballer un public. “Prince me faisait vivre un enfer sur la route”, se souvient James dans le film.

«Je me suis vraiment énervé et je suis allé en parler à ses managers. J’ai dit, écoute, comment puis-je monter et faire ce que je dois faire si ce mec va me prendre ma merde. Les choses ont tellement mal tourné qu’ils ont essayé de saboter les émissions de l’autre, comme Bootsy Collins l’a révélé dans le film: “Je me souviens d’avoir participé à des émissions avec Rick et Prince et ils se sont débranchés et se préparaient à en découdre.” Après cette tournée tristement célèbre de 1980, ils ne sont plus jamais apparus ensemble sur le même projet de loi car leurs carrières ont pris des directions différentes; James a continué à créer son opus magnum, 1981 Chansons de rue.

se

Il est parti en guerre contre MTV

James a ressenti un sentiment d’injustice que MTV, la chaîne de télévision câblée américaine influente consacrée à la projection de clips musicaux qui avait commencé en 1981, n’ait pas diffusé sa vidéo « Super Freak » ; il a également soutenu que l’organisation ignorait de manière flagrante les artistes noirs dans leur ensemble et ne s’occupait que d’un groupe démographique blanc. “Je pense qu’il y a beaucoup de vidéos noires et elles devraient être vues”, a-t-il déclaré, mais ses demandes sont d’abord tombées dans l’oreille d’un sourd. Finalement, ses critiques virulentes et persistantes ont poussé la société à agir, bien qu’ils aient répondu en diffusant des vidéos des principaux rivaux de James, Michael Jackson et Prince, qu’ils ont aidé à propulser dans le grand public de la pop. James a été aigri par sa querelle avec MTV et a également estimé que Motown n’avait pas fait assez pour le soutenir et mettre plus de pression sur le réseau câblé.

Il était un producteur de disques influent et un chercheur de talents

Rick James était très ambitieux et lorsque Motown lui a offert des opportunités de se lancer dans l’écriture et la production pour d’autres groupes du label, il ne les a pas refusées. Son premier projet était une petite fille blanche avec une grosse voix : Ado Marie, un auteur-compositeur-interprète californien qui était avec le label depuis plusieurs années mais n’avait sorti aucun disque parce que Motown ne savait pas dans quelle direction musicale l’emmener. James a instantanément formé un lien avec elle et l’a mise dans les charts avec son premier single, un duo intitulé “I’m A Sucker For Your Love”. Alors que les années 70 roulaient dans les années 80, Marie est devenue une grande star du R&B ; James a également travaillé sa magie avec Mary Jane Girls, Les tentations, et l’acteur/comédien, Eddie Murphy.

se

Il est tombé en disgrâce à la Motown

Pendant un certain temps, James était Baie Gordy‘s golden boy. Il avait revigoré Motown à la fin des années 70 et apporté une nouvelle sensibilité d’artiste au label qui était à l’opposé de la chaîne de montage de la société de Détroit, la philosophie de l’usine pop des années 60. Mais alors que son succès phénoménal remplissait les coffres de l’entreprise, son ego en expansion et gonflé par la coke et son sens croissant du droit ont mis à rude épreuve la relation du chanteur avec le label.

Ses exigences devenaient de plus en plus irréalistes ; comme la fois où il s’est plaint une fois à Nancy Leiviska, vice-présidente de la vidéo de Motown, que la société n’avait pas de budget pour la cocaïne. Les choses ont atteint leur paroxysme avec Motown en 1982 lorsque James, irrité par la baisse de ses ventes de disques, a affronté Jay Lasker, alors président du label; la réunion a pris une mauvaise tournure lorsque le chanteur a sniffé de la cocaïne sur le bureau de Lasker. En conséquence des actions de James, Motown a concentré tous ses efforts sur la promotion de Lionel Richie.

Il détestait la réutilisation de “Super Freak” par MC Hammer jusqu’à ce que les redevances affluent

Un moment décisif dans la carrière de James est survenu en 1990 lorsque MC Hammer a échantillonné son tube de 1981 “Super Freak”, boucle sa musique d’introduction distinctive pour créer un nouveau morceau intitulé “Tu ne peux pas toucher ça,” qui est devenu un énorme succès international. James n’était pas un fan de hip-hop et avait demandé à son équipe juridique d’arrêter les actes de rap en échantillonnant sa musique. Un jour, cependant, il conduisait avec la radio allumée et a entendu un DJ jouer ce qu’il pensait être “Super Freak” seulement pour être choqué quand il a entendu un rap dessus.

“Je me suis vraiment enflammé et j’ai appelé mes conseillers”, se souvient James dans le film, “et j’ai dit que je pensais vous avoir dit de ne pas laisser les rappeurs utiliser mes affaires.” Mais quand ils lui ont dit combien d’argent il gagnait grâce à la piste, il ne s’est plus opposé à ce que MC Hammer échantillonne sa musique. À ce moment-là, la carrière de James était sur une pente descendante, donc l’argent a été accepté avec empressement; selon Hammer, cela a permis au “Pied Piper of Punk Funk” d’acheter une nouvelle Rolls Royce ainsi qu’un manoir.

se

Il a enregistré son plus grand succès commercial avec ‘Street Songs’

Après que ses trois premiers albums à la fin des années 70 l’aient transformé en une star du R&B avec un énorme attrait croisé, le quatrième album de James, les années 1980 Jardin d’amour, qui était plus sensible et a atténué son personnage de scène scandaleux, a vu un déclin dramatique de ses fortunes commerciales. Selon le film, la réponse de James était de « retourner aux sources » et, s’inspirant de son éducation difficile dans la ville de Buffalo, il a créé Street Songs, l’album autobiographique de 1981 que beaucoup considèrent comme son chef-d’œuvre.

Il comprenait la chanson la plus célèbre de James, “Super Freak”, un mariage de funk, de pop et d’électro, que le documentaire révèle être la dernière piste enregistrée pour l’album et ajoutée presque après coup. Street Songs s’est avéré être le long-player le plus titré du chanteur de punk-funk; il a passé 20 semaines au sommet du palmarès des albums R&B américains et a culminé à la 3e place du Billboard 200.

Écoutez le meilleur de Rick James sur Apple Music et Spotify.