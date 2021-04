Le son révolutionnaire pré-synthé de Del Shannon

Post-rock’n’roll, pré-invasion britannique La pop américaine est perçue par certains historiens de la musique poilus comme une période uniformément stérile. Mais s’il est vrai qu’il y avait des micro-talents résolument tournés vers les adolescents sur la scène au début des années 1960, c’est aussi l’époque qui nous a donné Del Shannon. Le 24 avril 1961, il a atteint le sommet du classement des singles américains avec le puissant “Fuyez.”

Les accords d’ouverture brillants, le motif de clavier obsédant, la voix torturée avec son fausset inoubliable et les paroles frappantes combinées pour faire de «Runaway» un classique pop de toute période. Il a été écrit par Shannon lui-même avec Max Crook, loin d’être un nom familier mais un pionnier technique important. Il a inventé le Musitron, une version adaptée de la création de 1947 la clavioline. C’était un clavier électronique qui donnait des effets sonores de l’ère spatiale à la musique populaire des décennies avant le synthétiseur.

Shannon et Crook ont ​​joué des soirées dans le club du Michigan, le Hi-Lo, dans le rôle de Charlie Johnson et du Big Little Show Band. Ensuite, le chanteur né Charles Westover a changé de nom et Del a conclu un accord avec Big Top Records. Alors que lui et le label cherchaient la bonne chanson pour lui, un soir au club, Crook a frappé un changement d’accord inhabituel sur l’orgue, de la mineur à G.

Fuir le travail de jour

Le lendemain, la légende l’a, Del a appelé Max de son travail de vente de tapis pour lui dire qu’il avait écrit une chanson sur la séquence d’accords, et pour Crook d’apporter un magnétophone au Hi-Lo. Pendant trois mois, comme l’a raconté le Billboard Book of Number One Hits de Fred Bronson, ils ont interprété la chanson. Puis ils se sont rendus à New York dans des conditions glaciales pour l’enregistrer.

«Runaway» est devenu un hit, et la chanson est entrée dans le Hot 100 le 6 mars au n ° 77. Quatre semaines plus tard, elle était dans le Top 10, et sur la carte du 24 avril, elle a remplacé le «Blue Moon »Pour une course de quatre semaines au n ° 1. Les jours de vente de tapis de Del étaient derrière lui.

