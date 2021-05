Le sondage de CBS News auprès des électeurs républicains est l’enjeu final au cœur des efforts de Cheney – RedState ⋆ .

Nous avons rapporté comment la représentante Liz Cheney (R-WY) a littéralement fait exploser sa carrière en raison de son désir de renverser le président Donald Trump, faisant tout, de l’attaque de ses collègues à l’attaque de Fox News.

Elle y était de nouveau aujourd’hui, poursuivant le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy (R-CA) et son remplaçant en tant que présidente de la conférence GOP House, la représentante Elise Stefanik (R-NY). Les médias n’ont pas hésité à la présenter dans toutes les émissions, car elle propage toutes sortes d’attaques contre ses collègues – et Trump.

C’est pourquoi les dirigeants républicains l’ont abandonnée, car elle n’a pas pu se concentrer sur ses relations avec Joe Biden; elle était trop préoccupée de continuer à s’en prendre à Trump. Mais en retour, elle attaque maintenant les dirigeants du GOP, son successeur, et essaie de les brûler en guise de représailles.

Si elle pense que cela lui donne un avenir dans le Parti républicain, elle voudra peut-être consulter le nouveau sondage de CBS News. Ils ont interrogé des personnes qui s’identifient comme des républicains au sujet de sa destitution, et le sondage montre l’importance continue de Trump pour l’avenir du parti.

* Nouveau * sondage CBS News

80% des républicains qui ont entendu parler du retrait de Cheney de la direction sont d’accord avec cela, seulement 20% ne sont pas d’accord avec lui. https://t.co/ffaQ7LUh25 pic.twitter.com/VqR98qSeDA – Sondage CBS News (@CBSNewsPoll) 16 mai 2021

Quatre-vingt pour cent des républicains étaient d’accord avec le vote en faveur de la destitution de Cheney. Parmi ce groupe, leurs diverses raisons comprenaient le fait qu’elle était «hors message, ne soutenait pas M. Trump et qu’elle se trompait à propos de l’élection présidentielle de 2020». Fait intéressant, même les vingt pour cent qui n’étaient pas d’accord ont déclaré qu’ils étaient moins susceptibles de voter aux primaires républicaines, selon CBS, ce qui les rend encore moins susceptibles d’être un facteur important.

Le sondage a également montré, en grand nombre, que les républicains veulent que le parti suive l’exemple de Trump sur des questions telles que l’économie (89%), l’immigration (88%), le leadership (80%) et la manière de traiter les médias (77%). Soixante-six pour cent ont dit qu’être fidèle à Trump était important, 33% ont dit que ce n’était pas important. Soixante-sept pour cent ont déclaré ne pas croire que Joe Biden était le vainqueur légitime de l’élection. Si les préoccupations concernant ce qui s’est passé lors des élections de 2020 étaient importantes, il était très important de se concentrer sur les bonnes politiques – qu’une législation importante et un accord sur la politique économique étaient plus importants.

Le sondage a été mené auprès de 951 républicains ou «républicains maigres» aux États-Unis par YouGov entre le 12 et le 14 mai.

Cela devrait être un grand signal clignotant à Cheney et aux gens de Never Trump, que s’ils pensent qu’ils balaient Trump sur le côté, la base républicaine ne l’aura pas. Qu’ils n’ont pas d’avenir dans le parti; mettez-y une fourchette.

Mais peut-être même plus que cela, cela montre que les électeurs républicains veulent que le parti continue sur la voie que Trump a commencée sur l’économie, sur l’immigration et sur les problèmes qui les intéressent. Ils ne veulent pas dévier de cette voie par des distractions, que ces distractions viennent des démocrates ou de Liz Cheney.