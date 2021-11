Le sondage le plus étonnant de cette année

Nous avons noté ici un sondage WaPo/ABC qui montrait que les républicains avaient une avance de 10 points parmi les électeurs inscrits sur la question générique du Congrès. C’était la plus large avance du GOP dans les 40 ans d’histoire de ce sondage, et on aurait pu soupçonner qu’il s’agissait d’une valeur aberrante.

Mais aujourd’hui, Rasmussen Reports a publié des résultats encore plus remarquables. Rasmussen trouve le GOP en hausse de 13 points, 51%-38%, sur le bulletin de vote générique du Congrès, parmi les électeurs probables. Les républicains sont en tête de 22 points parmi les indépendants. Avec 17% d’indépendants indécis, cette avance pourrait croître. A noter également que 30% des Noirs disent qu’ils voteraient républicain si l’élection avait lieu aujourd’hui.

À moins d’un retour démocrate majeur, des chiffres comme ceux-ci prédisent un balayage massif du GOP l’année prochaine.