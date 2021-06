Le Sony WH-1000XM4 touche 300 euros sur Amazon dans une offre qui l’amène à toucher son prix le plus bas | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon propose l’un des écouteurs supra-auriculaires les plus recherchés en vente, celui de Sony, offrant une suppression spectaculaire du bruit et plusieurs autres fonctionnalités de premier ordre.

Le secteur de l’audio et du son ne cesse de croître, notamment grâce à l’impulsion des casques de type True Wireless, qui touchent désormais pratiquement tous les utilisateurs de la planète. Cependant, les casques bandeau à l’ancienne sont les préférés des amateurs de son de qualité, avec plusieurs modèles qui se démarquent des autres.

L’un de ces modèles est Sony, plus précisément son WH1000XM4, qui n’est en vente que depuis un an et qui vient prendre le relais d’une gamme de casques très aboutie. Le prix, bien qu’officiellement bien plus élevé, vient de baisser sur Amazon à seulement 309 euros, une sacrée aubaine.

Les écouteurs à réduction de bruit active les plus avancés de Sony vous permettent de vous isoler du bruit extérieur avec un contrôle variable. Avec Bluetooth et une batterie jusqu’à 30 heures pour ne jamais s’arrêter.

Ça oui, la version qui est abaissée est l’argent, puisque le noir a son prix habituel pour le moment.

Si cela ne vous dérange pas, le prix est très compétitif. C’est en fait le moins cher à ce jour sur Amazon, c’est donc une bonne chance d’obtenir des écouteurs serre-tête de premier ordre à un bon prix.

Annulation de haut niveau et confort maximal

Les arguments en faveur de ces casques serre-tête sont nombreux, à commencer par la qualité de sa suppression active du bruit, qui vous isole vraiment totalement des bruits extérieurs et que vous pouvez moduler à votre guise.

Bien sûr, un autre est la clarté du son, ajusté et réglé par toutes sortes d’experts et qui leur a valu d’être considéré comme l’un des meilleurs écouteurs du marché à l’heure actuelle.

Ses coussinets sont assez confortables, ce qui n’arrive malheureusement pas avec tous les modèles de ce type, complètement fermés autour de l’oreille. Vous pouvez les porter pendant des heures sans même vous en rendre compte, c’est pourquoi de nombreux professionnels et même gamers les ont choisis.

Si vous avez décidé d’acheter des écouteurs sans fil et que l’offre vous submerge, dans ce guide, nous vous indiquerons les principales caractéristiques que vous devez prendre en compte lorsque vous franchissez le pas.

La durée de vie de la batterie tourne autour de 30 heures, pratiquement assez pour les oublier et bien plus élevée que ce que n’importe quel casque True Wireless actuellement en vente peut offrir.

Comme toujours chez Amazon, la livraison est totalement gratuite que vous soyez ou non un utilisateur Amazon Prime, notamment pour les commandes dépassant les 29 euros, comme c’est le cas.

Bien sûr, si vous souhaitez sortir votre tout nouveau casque dès que possible, nous vous recommandons de vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime, qui n’a aucun engagement de durée.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.