Le Sony Xperia 1 III est un bon téléphone sur papier, doté d’un écran 4K 120 Hz, d’une technologie audio astucieuse et d’une caméra à zoom variable dans sa matrice arrière. Cependant, toute cette technologie est intégrée à un téléphone dont le prix est bien supérieur à la barre des 1 000 $.

À 1 299 $, le Xperia 1 III n’est pas aussi cher que le Xperia Pro à 2 500 $, mais ce n’est pas ce que nous considérons comme bon marché. Mais nous voulions vraiment savoir ce que les lecteurs en pensent. À cette fin, nous vous avons demandé dans un récent sondage si le Sony Xperia 1 III est trop cher. Voici ce que vous nous avez dit.

Pensez-vous que le Xperia 1 III est trop cher à 1 299 $ ?

Résultats

Avec plus de 1 200 votes, plus de 75 % de nos lecteurs interrogés pensent que le Xperia 1 III est trop cher avec son prix de 1 299 $.

Environ 24,4% des lecteurs pensent que le téléphone n’est pas trop cher, ce qui suggère qu’ils pensent que les progrès réalisés par l’appareil valent le prix.

Voici ce que vous nous avez dit

Twizz Twizzed : Ici en Suède, c’est moins que S21 ultra donc c’est le prix que je dois payer. Passer de My OnePlus 6 donc plus de vitesse folle Bon appareil photo et l’écran sera génial. guichets : 1299 $ c’est un vol sur AUTOROUTE. A) Sony met à jour à peine le téléphone. Il a presque un an en termes de système d’exploitation et surtout en termes de prix, ZÉRO valeur commerciale. 23DarkSoulsHunterRoad : La tarification ne devrait-elle pas être comparée aux options de stockage au lieu du modèle « de base ». Finna obtient l’iPhone 12 Pro Max 512 Go, seulement 1399,99 $ ou le S21U avec 512 Go pour 1379,99 $ lol !

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur le Xperia 1 III ou les résultats de notre sondage, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.