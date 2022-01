Le Sony Xperia 5 III est enfin disponible aux États-Unis avec un joli cadeau

Sony n’est pas connu pour être exactement à l’heure, c’est pourquoi il n’est pas aussi surprenant que la société ait annoncé qu’elle avait enfin commencé à expédier le Xperia 5 III aux États-Unis. neuf mois après son lancement.

C’est dommage aussi, car le Xperia 5 III est un superbe smartphone, du moins sur le papier, avec bon nombre des mêmes caractéristiques qui sont presque aussi puissantes que son grand frère. Cela comprend cet écran OLED Full HD 120 Hz de 6,1 pouces, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une configuration à trois caméras avec le téléobjectif variable.

Le Xperia 5 III ne sera pas bon marché, cependant – le prix de détail suggéré est de 1000 $. Bien que cela soit conforme à la plupart des meilleurs téléphones Android, vous n’aurez pas à chercher beaucoup moins cher, y compris le Google Pixel 6 et certains modèles Samsung. Cela dit, Sony cible généralement le segment des smartphones haut de gamme et se concentre sur les créateurs et les professionnels qui sont probablement plus disposés à débourser de l’argent pour ses impressionnantes fonctionnalités d’appareil photo.

Tout n’est pas mal, cependant. Sony atténue le coup financier en lançant une paire d’écouteurs WF-1000XM3. Pendant longtemps, il s’agissait de certains des meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez acheter, ce n’est donc pas une mauvaise affaire car ils se vendent toujours 200 $ dans de nombreux endroits. De plus, vous obtenez également 500 $ de points Call of Duty: Mobile CP, si c’est votre truc.

Cependant, vous devez agir maintenant si vous voulez profiter des avantages. Les cadeaux ne s’appliqueront que pour les commandes passées avant le 27 février et jusqu’à épuisement des stocks.

Le Xperia 5 III est disponible en noir givré et vert, bien que ce dernier coloris soit exclusif au site Web de Sony.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

guide de l’acheteur

Ce sont les meilleurs téléphones pour votre forfait Verizon Wireless

Il n’y a rien de tel qu’un nouveau téléphone sur le réseau américain le mieux noté, et le Galaxy S21 Ultra est un succès retentissant. Mais, même s’il s’agit sans doute du meilleur téléphone sur Verizon en ce moment, il existe de nombreuses autres options intéressantes.