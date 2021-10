Le sort de la prison de Robert Durst, sujet de ‘The Jinx’, révélé après un verdict de culpabilité lors d’un procès pour meurtre

Robert Durst, le sujet de la série documentaire de HBO The Jinx, passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Après avoir été reconnu coupable du meurtre de Susan Berman, une amie proche de Durst qui l’aurait aidé à dissimuler la disparition de sa première épouse Kathie McCormack Durst, le mois dernier, il a été condamné jeudi. Durst, 78 ans, était assis dans un fauteuil roulant pendant l’audience et n’a pas pris la parole devant le tribunal. Il ne sera pas admissible à la libération conditionnelle.

Des membres de la famille de Berman ont pris la parole lors de l’audience, rappelant comment leur vie a été changée par sa mort. « On m’a volé, et mon beau fils a été volé, d’une personne brillante absolument extraordinaire dont la vie a été sauvagement prise », a déclaré sa cousine Deni Marcus, rapporte le New York Times. Un autre cousin, Dave Berman, a parlé à travers les larmes, déclarant au tribunal qu’il « lui avait rendu visite et lui avait dit qu’elle pouvait dormir tranquille, que justice avait été rendue ». Il a également demandé à Durst de dire à la famille de Kathie où se trouve son corps.

La défense envisage de faire appel de la condamnation. Ils avaient demandé un nouveau procès, mais le juge Mark E. Windham a rejeté la demande. Durst lui-même ne s’est pas adressé au juge et a lu les paroles prononcées devant le tribunal sur une tablette.

Le mois dernier, un jury de Los Angeles a déclaré Durst coupable de meurtre au premier degré pour avoir tué Berman en 2000. Selon les procureurs, Durst a tué Berman parce qu’elle en savait trop sur la disparition de Kathie. Les procureurs ont déclaré que Durst avait tué Kathie, bien qu’il n’ait jamais été inculpé de sa mort. Ils ont également déclaré que Durst avait tué Morris Black, un homme du Texas avec lequel Durst s’était lié d’amitié en 2001. En 2003, Durst a été acquitté du meurtre de Morris, invoquant la légitime défense.

« Quand Bob Durst a tué Kathie, il a également tué Susan et Morris parce qu’une fois que cela s’est produit, une fois qu’il l’a fait, il n’y avait plus de retour en arrière », a déclaré le procureur adjoint du comté de Los Angeles, John Lewin, au jury au début du procès, qui a commencé l’année dernière, rapporte PEOPLE. « Bob Durst est une personne qui va protéger et prendre soin de Bob Durst. »

Durst a nié être à Los Angeles au moment de la mort de Berman, mais son avocat Dick DeGuerin a admis lors du procès que Durst avait prévu d’être avec elle pendant les vacances. Cependant, Durst a toujours insisté sur le fait qu’il ne l’avait pas tuée. « Quand Bob s’est présenté et l’a trouvée morte, il a paniqué », a déclaré DeGuerin au tribunal. « Il a écrit l’anonyme [cadaver] lettre pour que son corps soit retrouvé, et il s’est enfui. Il s’est enfui toute sa vie. »

Après que Durst a été reconnu coupable, la famille de Kathie a noté que justice avait été rendue à la famille Berman, mais Kathie attend toujours. Ils ont demandé au procureur du comté de Westchester, dans l’État de New York, d’inculper Durst du meurtre de Kathie. Le Westchester DA a récemment annoncé son intention de former un grand jury dans l’affaire.

« Il ne se passe pas un seul jour sans que nous pensions à notre belle, intelligente et gentille sœur, Kathleen. Aujourd’hui, plus que jamais, il est clair qu’elle a été assassinée par Robert Durst dans le comté de Westchester, New York, le 31 janvier. , 1982. Les preuves sont accablantes », a déclaré la famille de Kathie dans une déclaration à PEOPLE. « Bien que Durst ait maintenant été condamné à juste titre pour le meurtre de Susan Berman, qui l’a aidé à cacher la vérité sur la mort de Kathie, la famille McCormack attend toujours justice. Kathie attend toujours justice. »