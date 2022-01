Le sort de la WWDC 2022 n’est pas clair alors que l’exposition du jeu E3 prévue pour juin devient virtuelle

La nouvelle a éclaté cet après-midi que l’exposition de divertissement électronique E3 prévue pour juin à LA annulera son événement en personne et deviendra entièrement virtuelle. Les entreprises devant prendre des décisions d’événement plus loin au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19, quelles sont les chances qu’Apple choisit de faire de la WWDC22 sa troisième conférence entièrement virtuelle ?

Nous sommes actuellement au milieu du CES 2022, qui est revenu à un événement en personne à Las Vegas cette année.

Cependant, dans les semaines qui ont précédé le salon, un certain nombre d’entreprises ont fait marche arrière avec la variante Omicron COVID-19 qui a augmenté dans le monde et aux États-Unis.

Et naturellement, parallèlement à cela, beaucoup de presse et de consommateurs ont sauté le cap de Vegas pour le CES cette année et y ont participé virtuellement.

Six mois avant son salon E3, l’Entertainment Software Association (ESA) a annoncé aujourd’hui qu’elle passerait d’un événement en personne à LA à une expérience entièrement virtuelle. Tel que rapporté par VentureBeat :

« En raison des risques sanitaires actuels liés au COVID-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l’E3 n’aura pas lieu en personne en 2022 », a déclaré l’ESA dans un communiqué à GamesBeat. « Nous restons incroyablement enthousiastes quant à l’avenir de l’E3 et sommes impatients d’annoncer plus de détails bientôt. »

Le point de vue de . – Apple deviendra-t-il virtuel pour la WWDC22 ?

Apple pourrait avoir un peu plus de flexibilité que l’ESA ou le CES/CTA en ce qui concerne les délais pour décider de passer ou non au virtuel. Cependant, une tendance claire au cours des deux dernières années est qu’Apple joue la sécurité.

Elle a été l’une des premières entreprises à fermer ses magasins de détail à travers le monde au début de la pandémie (et continue de le faire) et son personnel d’entreprise travaille toujours principalement à distance.

Auparavant, le plan était de voir le personnel retourner à Apple Park à Cupertino à partir de février 2022, mais en décembre, Apple a reporté cela à une date «à déterminer».

Fait intéressant, Apple a annoncé aujourd’hui sa réunion annuelle des actionnaires pour le 4 mars et elle sera virtuelle en raison de la pandémie.

Avec une WWDC en personne réunissant des personnes du monde entier, l’incertitude de COVID-19 et les antécédents d’Apple en matière de prudence, une autre WWDC virtuelle semble très probable.

Il y a toujours une chance que la pandémie s’améliore à l’approche du printemps et de l’été et en fonction du moment et de son apparence, Apple pourrait choisir d’autoriser une certaine version de la présence en personne. Mais les chances sont probablement en faveur d’une WWDC22 virtuelle, car Apple devra prendre sa décision le plus tôt possible.

