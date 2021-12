Le sort de Nadal avec la tournée australienne

20/12/2021 à 17h55 CET

Rafael Nadal Il est réapparu ce week-end au tournoi d’exhibition Mubadala d’Abu Dhabi après quatre mois d’absence pour se remettre de sa blessure congénitale au pied. L’Espagnol, bien qu’ayant perdu ses deux matchs contre Murray et Shapovalov, a terminé le tournoi avec de bons sentiments et en visant l’ATP 250 à Melbourne. Il devait voyager plus tard ce mois-ci, mais le programme ne pourra plus se dérouler comme prévu.

Mais ses plans devront attendre en raison du positif au covid-19 que le joueur de tennis de Manacor a communiqué aujourd’hui après avoir effectué les tests PCR à son retour en Espagne. Un revers qui intervient moins d’un mois après le premier grand de la saison, l’Open d’Australie, donc la présence de Rafa dans la compétition sera sujette à évolution.

Ce n’est pas la première fois que le Majorquin rate l’Open d’Australie en raison de problèmes physiques. En fait, ce serait la dixième fois qu’un incident survient Rafa avant ou pendant le championnat. Le plus récent, dans l’édition 2021. A quelques jours de ses débuts contre Laslo djere, juste au moment où il a frappé la bulle d’Adélaïde Nadal il a commencé à remarquer un certain malaise dans son dos. Un problème qui s’améliorait à chaque tour et qui le menait jusqu’aux quarts de finale.

2007 a apporté le premier problème pour Rafa. Le manacorí s’est blessé au fessier et aux ischio-jambiers à la jambe gauche lors du match de quart de finale contre Fernando González. Nadal il a continué sur la piste mais a perdu le match en trois sets.

Sa première retraite est survenue lors de la saison 2010, juste un an après avoir été proclamé champion. C’était lors du match de quart de finale contre Andy Murray. Rafa a subi une déchirure fibrillaire au genou droit qui l’a exclu du tournoi. Dans le même tour, il était à terre en 2011, lorsqu’il a subi une déchirure fibrillaire dans l’insertion des ischio-jambiers de sa jambe gauche lors de son match contre David Ferrer.

L’année suivante, en 2012, une crevaison au genou a fait peur avant de commencer le tournoi mais le Baléare a pu se qualifier pour la finale, où il est tombé à Novak Djokovic dans un duel de près de six heures. Il a également atteint le combat pour le titre en 2014 mais son dos lui a joué un tour dès le deuxième set et l’a empêché de jouer le match contre Stan wawrinka au plus haut niveau. Les Suisses ont fini par remporter le titre.

Une blessure au psoas iliaque à la jambe droite l’a contraint à se retirer du tournoi pour la deuxième fois en 2018 et en 2019, un problème à la cuisse de sa jambe gauche a rendu la préparation inadaptée et l’a fait se retirer du tournoi. Tournoi préparatoire de Brisbane.