Le sort de TikTok aux États-Unis est toujours en suspens alors que l’administrateur de Biden prolonge la date limite d’examen au 11 juin

L’administration Trump était catégorique sur l’interdiction de TikTok ou de forcer une vente à une entreprise américaine l’année dernière, mais plusieurs délais sont passés sans que rien ne se passe avant la fin de 2020. Maintenant, après avoir précédemment fait une pause sur la question, l’administration Biden et TikTok disent qu’ils le feront prenez plus de temps pour discuter de la situation avec une nouvelle date limite du 11 juin pour de nouvelles mesures.

Alors que l’administrateur Trump a donné le feu vert à Oracle et Walmart pour l’achat des opérations américaines de TikTok en septembre, les États-Unis n’avaient probablement pas de raisons de forcer la vente. L’action administrative de Trump a fait l’objet de multiples contestations juridiques et la Chine aurait préféré simplement fermer le service aux États-Unis plutôt que de le voir vendu.

En février, l’administration Biden a déclaré qu’elle suspendait ses travaux sur la question car elle envisageait une «approche plus globale».

«Nous prévoyons de développer une approche globale pour sécuriser les données américaines qui aborde la gamme complète des menaces auxquelles nous sommes confrontés», a déclaré la porte-parole du Conseil national de sécurité, Emily Horne. «Cela inclut le risque posé par les applications chinoises et autres logiciels qui fonctionnent aux États-Unis. Dans les mois à venir, nous prévoyons d’examiner des cas spécifiques à la lumière d’une compréhension globale des risques auxquels nous sommes confrontés.»

Maintenant, rapporté par Scott Nover d’AdWeek (h / t Alex Heath), l’administrateur Biden et TikTok ont ​​soumis un rapport conjoint au département du Commerce qui dit qu’ils prendront plus de temps pour discuter des prochaines étapes avec une nouvelle date limite du 11 juin (h / t Alex Heath).

TikTok était l’application la plus téléchargée pour 2020, surpassant Facebook. Et cela était également vrai pour le mois dernier selon les données récentes de Sensor Tower. Avec ce que nous avons entendu jusqu’à présent de la Maison Blanche actuelle, elle adopte une approche plus collaborative pour assurer la sécurité nationale en ce qui concerne les applications chinoises. Le temps nous dira ce qui ressortira de l’examen dans les semaines à venir.

Le gouvernement américain et TikTok viennent de déposer un rapport de situation conjoint à la DDC. Le département du Commerce, qui a hérité de l’affaire de l’administration précédente, dit qu’il a besoin de plus de temps pour examiner la question. La nouvelle date limite pour décider des mesures à prendre est le 11 juin. – Scott Nover (@ScottNover) 12 avril 2021

