Citant l’enquête menée par l’Office national des statistiques (ONS) en 2017-2018, la Chambre a noté que plus d’un quart de la population (38 crore de travailleurs) de l’ensemble du pays est engagé dans les secteurs non organisés.

La Cour suprême a demandé mardi à tous les États de mettre en œuvre le programme «Une nation, une carte de rationnement» pour les travailleurs migrants d’ici le 31 juillet afin de leur permettre de se procurer des aliments subventionnés de n’importe quelle partie du pays. Critiquant le ministère du Travail et de l’Emploi de l’Union pour son « attitude d’apathie et de nonchalance » dans la mise en place d’un portail d’enregistrement des travailleurs migrants appartenant aux secteurs non organisés, la Cour suprême a également ordonné au Centre et aux États d’achever le processus de création du portail en consultation avec le National Informatics Center (NIC) avant le 31 juillet. Il a ordonné que l’enregistrement de tous les travailleurs du secteur non organisé soit terminé au plus tôt, mais au plus tard le 31 décembre.

L’inquiétude du tribunal découle du fait que le portail est pratiquement une condition préalable pour que ces travailleurs puissent se prévaloir des avantages accordés dans le cadre de divers régimes de protection sociale, dont beaucoup ont annoncé à la suite de la pandémie.

“Nous demandons à tous les États/Territoires de l’Union d’enregistrer tous les établissements et d’autoriser tous les entrepreneurs et de veiller à ce que l’obligation légale imposée aux entrepreneurs de fournir des informations sur les travailleurs migrants soit pleinement respectée”, a déclaré une magistrature dirigée par le juge Ashok Bhushan.

“Le retard du Centre à ne pas mettre en place un portail sur les travailleurs non organisés et les migrants montre qu’il n’est pas sensible aux préoccupations des travailleurs migrants et il est fortement désapprouvé”, a déclaré le tribunal suprême, tout en demandant au gouvernement de l’Union d’allouer des céréales alimentaires supplémentaires aux États. .

Dans le cadre du Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Anna Yojana (PMGKAY), 5 kg de céréales alimentaires sont fournis gratuitement aux bénéficiaires de la loi nationale sur la sécurité alimentaire – le programme qui était initialement prévu pour la période mai-juin 2021, a récemment été prolongé jusqu’en novembre. 2021, et devrait coûter au gouvernement 93 869 crore de roupies au cours de l’exercice 22.

Tout en passant de nombreuses instructions, la plus haute juridiction a ordonné à tous les gouvernements des États de formuler des plans pour fournir des rations sèches à tous les travailleurs migrants qui ne possèdent pas de cartes de rationnement jusqu’à ce que la pandémie de Covid 19 soit déclenchée, en plus de demander à tous les États de « gérer la communauté cuisines pour nourrir les migrants jusqu’à la fin de la pandémie ».

Au cours de l’exercice 21, dans le cadre du programme Aatmanirbhar Bharat, le gouvernement de l’Union a autorisé un emprunt supplémentaire de 2 % du GSDP (au-dessus des 3 % habituels) par les États, dont 25 points de base étaient subordonnés à la mise en œuvre du programme visant à aider les travailleurs migrants à accéder à céréales vivrières subventionnées partout dans le pays. La mobilité des cartes de rationnement a été mise en œuvre par 17 États, leur permettant de lever 37 600 crore de Rs liés à la réforme. Le Bengale occidental, l’Assam et le Chhattisgarh n’ont pas encore mis en œuvre le programme, tandis que Delhi l’a partiellement mis en œuvre.

Le CS a également demandé au Centre d’allouer et de distribuer des céréales alimentaires supplémentaires aux États chaque fois que les États le demandent. Cela fait suite à un engagement du Centre selon lequel il souhaite distribuer des céréales alimentaires supplémentaires aux travailleurs migrants dans le cadre de programmes encadrés par les États. « Nous ordonnons en outre aux États de mettre en place un programme approprié de distribution de rations sèches aux travailleurs migrants pour lesquels il sera loisible aux États de demander l’allocation de céréales alimentaires supplémentaires au gouvernement central.

Le gouvernement central peut entreprendre un exercice en vertu de l’article 9 de la loi de 2013 sur la sécurité alimentaire nationale pour redéfinir le nombre total de personnes à couvrir dans les zones rurales et urbaines de l’État, ont déclaré les juges.

Refusant de passer des ordres de transfert direct d’avantages (DBT) d’argent aux travailleurs migrants, le tribunal suprême a statué que même si cela n’entrera pas dans le domaine de l’élaboration des politiques, les gouvernements devront s’assurer qu’aucun bénéficiaire éligible ne se voit refuser le bénéfice des avantages existants. régimes d’aide sociale.

