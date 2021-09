Le sort du partenaire de Cheryl Burke, Cody Rigsby, révélé après le diagnostic de COVID

Avant l’épisode de Dancing With the Stars de lundi, la pro Cheryl Burke a annoncé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19. Burke, qui avait été associé à l’instructeur Peloton Cody Rigsby, a par la suite reçu l’ordre de se mettre en quarantaine à la maison. Compte tenu de son annonce, il y a eu beaucoup de spéculations concernant l’avenir de Rigsby dans le programme. Dans son histoire Instagram, Rigsby a abordé la question et a expliqué s’il participerait ou non à l’émission de lundi soir, selon E! Nouvelles.

Rigsby a d’abord pris le temps de souhaiter le meilleur à Burke alors qu’elle combat le COVID-19. Il a commencé: “D’abord et avant tout, je veux envoyer tout mon amour, mes pensées et mon énergie de guérison à Miss Cheryl Burke.” L’instructeur Peloton a poursuivi en disant qu’il était en contact avec Burke depuis qu’elle a été testée positive pour COVID-19, ajoutant: “Nous avons parlé plusieurs fois. Elle semble être de bonne humeur et se sentir bien. Mais j’ai vécu COVID et je sais à quel point ce virus peut être fou et il peut changer à tout moment, alors gardez-la dans vos pensées.”

Quant à savoir si Rigsby sera en compétition sur DWTS, il avait de bonnes nouvelles pour les fans. Il a poursuivi: “La compétition de Danse avec les stars doit continuer. Je serai en compétition. Comment… doit être déterminé, alors restez à l’écoute.” Les fans devront se connecter à l’épisode de DWTS de lundi soir pour voir comment la situation évolue. Cependant, étant donné que Rigsby a déclaré qu’il serait toujours en compétition, il est plus que probable qu’il soit pour le moment associé à un autre danseur professionnel de DWTS.

Au cas où vous l’auriez manqué, Burke a déclaré dimanche à ses abonnés qu’elle avait été testée positive pour COVID-19 avant l’émission en direct de DWTS. Elle a d’abord posté une vidéo d’elle-même sur le point de passer un test COVID-19. La danseuse professionnelle a expliqué que malgré les protocoles de sécurité stricts du spectacle et le fait qu’elle soit complètement vaccinée, elle se sentait mal. La pro du DWTS a ensuite expliqué dans la vidéo qu’elle avait reçu la nouvelle qu’elle avait été testée positive pour COVID-19.

“J’ai une très mauvaise nouvelle. Je suis positive, ce qui veut dire que j’ai COVID”, a-t-elle déclaré en pleurant. “Je me sens si mal. Je me sens si mal pour Cody, j’ai l’impression de le laisser tomber. J’ai juste envie de s- et c’est tellement accablant.” Burke a poursuivi: “C’est dimanche et le spectacle est demain. … J’espère juste que je ne l’ai pas propagé. Pour ceux d’entre vous qui ne pensent pas que COVID est une chose réelle, c’est putain de réel. Je dois mettre en quarantaine pour 10 jours, j’ai reçu l’ordre de rester à la maison. Je ne peux pas croire que cela se soit produit.