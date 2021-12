Le sort No Way Home aurait pu arrêter Infinity War avant qu’il ne commence

Spider-Man : No Way Home a déjà gagné 800 millions de dollars dans le monde en moins d’une semaine. Cet accomplissement fait du film Sony-Marvel le film le plus rentable de la pandémie. À ce rythme, il est probable que le nouveau Spider-Man dépassera le milliard de dollars au box-office, un objectif qu’il aurait probablement atteint encore plus tôt avant la pandémie. Malgré les risques pour la santé, les fans meurent d’envie de voir No Way Home et de savoir si les gros spoilers étaient exacts. Le film a également un impact significatif sur ce qui va suivre dans le MCU grâce à ses grandes révélations. Le sort que le docteur Strange jette dans No Way Home est l’une de ces révélations. Cela a incité quelqu’un à proposer une théorie hilarante qui déniche un apparent trou dans l’intrigue d’Infinity War.

Avant d’expliquer ce qu’est ce trou de l’intrigue et pourquoi ce n’est pas réellement un problème pour l’intrigue d’Infinity War, nous vous avertirons que de gros spoils suivront ci-dessous.

Les Avengers dans No Way Home

Spider-Man : No Way Home nous livre trois Avengers qui sont plus ou moins au centre de l’intrigue. L’un est Peter Parker de Tom Holland, le protagoniste du film. Le second est le docteur Strange (Benedict Cumberbatch), qui aide Peter en lançant ce sort dangereux qui libère le multivers. Ensuite, il y a Wong (Benedict Wong), qui n’apparaît que pour une courte scène.

Mais Wong est en fait le patron quand il s’agit de sorciers. Il est le sorcier suprême de la planète, révèle No Way Home. Dans sa brève apparition dans le film, nous apprenons pourquoi Wong est le meilleur sorcier, Strange étant relégué au rang d’assistant. Wong permet plus ou moins à Strange d’exécuter le sort que Peter veut. Mais Wong dit qu’il n’a aucun rôle à jouer.

Nous apprenons une autre chose passionnante de cette discussion Wong-Strange-Parker. Le sort que Strange veut utiliser n’est pas nécessairement nouveau. Ils l’ont déjà utilisé. C’est pourquoi Wong ne s’en souvient pas. Quelqu’un a jeté le sort pour faire oublier à certaines personnes une fête Kamar-Taj. Était-ce Strange qui l’a fait ? Nous n’en avons aucune idée, mais Strange s’en souvient.

Cependant, c’est tout ce que vous devez savoir avant d’examiner la théorie hilarante des fans transformée en intrigue ci-dessous.

Comment Strange aurait pu battre Thanos à la fin d’Infinity War

Redditor FictionFantom a publié sur le réseau social l’image suivante « fin alternative de la guerre à l’infini » qui montre Strange en train de lancer le sort No Way Home. Mais cela se produirait soi-disant dans Infinity War.

« Thanos est sur le point d’oublier sa conquête pour tuer la moitié de toute la vie dans l’univers… », lit-on dans la citation faite par les fans ci-dessus. Cela implique que Strange aurait pu exécuter le sort No Way Home sur Titan dans Infinity War.

Thanos (Josh Brolin) aurait oublié le but de sa vie et le film se serait terminé là. Nous n’aurions même pas de Fin de partie, car Thanos n’aurait pas effacé la moitié de tous les êtres vivants de l’univers.

C’est une version hilarante de la révélation du sort No Way Home jusqu’à ce que vous réalisiez que le Redditor a raison, avec quelques mises en garde. Nous n’avons aucune idée de quand Strange a commencé à utiliser le sort d’oubli. De plus, nous ne savons pas s’il aurait pu l’utiliser sur Titan. Ou s’il peut lancer le sort où il veut. Kamar-Taj et le Sanctum de New York sont des territoires magiques, après tout.

D’un autre côté, Strange a passé beaucoup de temps à chercher d’autres moyens de battre Thanos, il aurait donc très bien pu découvrir que le sort d’oubli pouvait ou non fonctionner.

Pourquoi le sort No Way Home n’est pas un trou d’intrigue

Si vous pensiez que le sort No Way Home venait de créer un énorme trou dans l’intrigue pour Infinity War, ne vous inquiétez pas. Il existe une solution rapide et facile sous la forme de la meilleure armure d’intrigue que Marvel aurait pu imaginer pour les histoires Infinity-War-Endgame.

Strange dit aux Avengers et aux Gardiens sur Titan qu’ils ne gagnent que dans l’une des 14 millions de versions de futurs possibles qu’il a vues. Il n’y a qu’une seule façon de battre Thanos, et cela consiste à le laisser gagner au départ. Les Avengers l’emporteront ensuite cinq ans plus tard.

Cette armure de complot « seul moyen » expliquera toute incohérence que vous pourriez penser avoir trouvée dans Guerre d’infini. Cela peut inclure Peter Quill réveillant Thanos, les Avengers ne désactivant pas Vision plus tôt ou Thor ne voulant pas le cœur.

La question reste de savoir si Strange utilisera le même sort que nous avons vu dans No Way Home à d’autres fins. Se souviendra-t-il même qu’il l’a peut-être utilisé récemment pour quelque chose sans pouvoir identifier ce que c’était ? Après tout, à la fin de No Way Home, Strange est au sommet de la Statue de la Liberté. Il sait peut-être qu’il a sauvé le multivers en aidant trois variantes de Spider-Man à battre quatre dangereux méchants d’autres chronologies. Mais sait-il qu’il a utilisé le sort d’oubli pour le faire ? Nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passera ensuite, à commencer par Multiverse of Madness.