Le sosie d’Aaron Rodgers repéré dans la foule des Packers, et ils sont identiques

Le sosie d’Aaron Rodgers est apparu lors du match de football du dimanche soir entre les Packers de Green Bay et les Bears de Chicago. Les caméras de NBC ont montré un homme qui ressemblait exactement à Rodgers car il avait les mêmes cheveux longs et la même barbe tout en portant un maillot et une calotte des Packers. Les commentateurs Al Michaels et Cris Collinsworth n’en revenaient pas.

« Ne me dites pas qu’il y en a deux », a déclaré Collinsworth. Michaels était d’accord avec Collinsworth, ajoutant: « Vous savez ce que c’est? » et, « C’est le dictionnaire et vous regardez la définition de doppelganger. » Les médias sociaux étaient d’accord avec les commentateurs, ce qui a conduit à des blagues sur Rodgers.

Aaron Rodgers et Erin Rodgers

« Oh, les Packers essaient de cloner Aaron Rogers », a écrit une personne. Rodgers n’a pas commenté le sosie, mais il est heureux d’avoir mené les Packers à une victoire de 45-30 sur les Bears. Rodgers a lancé quatre passes de touché malgré une fracture à l’orteil. Après le match, Rodgers a expliqué que son orteil ne s’était pas amélioré.

« C’est pire », a déclaré Rodgers aux journalistes. « Je ne sais pas quel genre de revers j’ai eu ce soir, mais nous l’examinerons demain. J’ai définitivement pris du recul ce soir. » Rodgers a subi la blessure alors qu’il était en quarantaine après avoir été testé positif pour COVID-19 le mois dernier. Il a envisagé la chirurgie mais a décidé de ne pas la subir. Rodgers, qui a remporté son troisième titre de joueur par excellence de la NFL l’an dernier, a une chance de le remporter pour la quatrième fois puisqu’il a mené les Packers au meilleur record de la NFL (10-3).

« Pour qu’il soit capable de faire ce qu’il a fait … Je pense que ce n’est qu’un testament, ses talents, mais je pense que cela vous montre juste à quel point il est talentueux au-dessus du cou également », a déclaré le receveur des Packers Allen Lazard de Rodgers, par le site officiel de l’équipe. « Je pense que cela rapporte des dividendes quand il s’agit de ce poste, évidemment. Ouais, c’est un gars spécial et tellement reconnaissant de l’avoir dans nos vestiaires en tant qu’ami. Il a fait un excellent travail en tant que leader. »

En 12 matchs cette saison, Rodgers a complété 67,3 % de ses passes pour 3 219 verges, 27 touchés et quatre interceptions. Rodgers est à égalité pour le cinquième plus grand nombre de passes de touché dans la NFL et se classe au premier rang du classement des passeurs avec 108,8.