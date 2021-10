Le sosie de Brian Laundrie précipité par les fédéraux sur le sentier des Appalaches

Un gars considéré par certains comme un sosie de Brian Blanchisserie a eu la peur de sa vie lorsque des agents ont fait irruption dans sa chambre d’hôtel.

Le nom du soi-disant doppelganger est Séverin Beckwith … il parcourait le sentier des Appalaches avec un ami et séjournait récemment dans un hôtel appelé Fontana Village Resort & Marina en Caroline du Nord – et les US Marshals lui ont donné un réveil brutal.

Beckwith dit au New Yorker qu’il a entendu frapper à la porte de leur chambre d’hôtel … et avant qu’il ne s’en rende compte, un gang d’agents fédéraux avec des tenues anti-émeute et des boucliers ont fait irruption, les armes levées et pointées sur son visage – procédant à l’épingler vers le bas et vérifier les signes qu’il était blanchisserie.

Apparemment, l’un des agents qui l’examinait a déclaré qu’il avait une encoche dans la partie supérieure de son oreille interne – tout comme Laundrie – mais heureusement, Beckwith a finalement été innocenté.

Après avoir fourni une pièce d’identité et montré qu’il n’avait pas les tatouages ​​de Brian, Beckwith a été lâché… tout en étant averti qu’il devrait se raser la barbe dans un avenir prévisible. Beckwith a un look rasé (comme Laundrie, qui est chauve). Des témoins de cette région ont affirmé avoir vu Laundrie dernièrement.

Quant à savoir qui a dénoncé Beckwith … il dit qu’il soupçonne que c’était l’un des employés de l’hôtel, qui a apparemment également tiré une photo, que les agents lui ont montrée pendant l’épreuve.

L’hôtel a fini par leur offrir une nuit gratuite et un petit déjeuner gratuit pour tous les ennuis. Pas exactement une grande consolation – mais compte tenu des circonstances, nous supposons que Beckwith l’a pris avec un sourire.