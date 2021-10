Le souhait de Kate Middleton que George, Charlotte et Louis aient des destins royaux différents | Royale | Nouvelles

L’affaire du prince Andrew apporte de la « sympathie » à la reine, selon un expert

Selon Camilla Tominey, le prince William et Kate Middleton, tous deux âgés de 39 ans, veillent à ce que la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans, puissent « avoir leur propre carrière » en dehors du cabinet s’ils le souhaitent.

Le couple « normalise la vie » des deux frères et sœurs afin qu’ils n’aient jamais l’impression de travailler en tant que membres de la famille royale est leur seule option. Se référant spécifiquement à Louis, Mme Tominey a déclaré que les Cambridges ne voudraient pas que l’enfant de trois ans « emprunte un jour le chemin du duc d’York » et devienne un « incontournable royal ».

Elle a affirmé : « [Kate and William] Je ne veux pas que l’histoire se répète. »

On a beaucoup spéculé sur un changement au sein du cabinet au cours des dernières années – le déménagement du prince Harry et de Meghan aux États-Unis y ayant massivement contribué – et sur les changements qui sont encore à venir, en particulier lorsque le prince Charles deviendra roi.

Mme Tominey a déclaré : « Au cours de la prochaine décennie, tout va changer.

« Nous verrons peut-être moins de membres de la famille royale à l’avenir que nous en avons l’habitude.

LIRE LA SUITE: » Sans aucun doute « , le prince William a participé à la sortie de Harry et Meghan, selon l’auteur

On pense que William et Kate se concentrent sur la « normalisation de la vie » de leurs enfants (Image : .)

Le duc et la duchesse de Sussex veulent s’assurer que Charlotte et Louis peuvent «avoir leur propre carrière» (Image: .)

« Beaucoup de membres de la famille royale les plus mineurs ont leur propre carrière, ils ne sont donc pas vraiment financés par les contribuables.

« Et en conjonction avec le fait qu’il y aura moins de membres de la famille royale, il y a un recalibrage de ce que signifie être un membre de la famille royale. »

Suggérant que le travail des membres de la famille royale moins connus n’est pas aussi valorisé que celui des Cambridges, a-t-elle déclaré à propos du duc et de la duchesse : Années.

« C’est probablement une bonne idée pour le moment où Trooping the Color se produira, pour nous de ne pas voir un si vaste éventail de membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham.

« Cela soulève la question, qui sont tous ces gens et que font-ils? »

Cette question précise est ce que William et Kate semblent vouloir éviter au public britannique de poser des questions sur Charlotte et Louis à l’avenir.

Les sœurs York, tout en restant engagées avec la famille royale, mènent une vie indépendante (Image: .)

En choisissant de forger leur propre cheminement de carrière, les enfants de Cambridge suivraient l’exemple de la princesse Beatrice, 33 ans, et de la princesse Eugénie, 31 ans, qui au lieu de travailler comme membres de la famille royale à temps plein, gagnent leur vie en travaillant dans ce à quoi leurs études les ont préparées.

La princesse Beatrice est titulaire d’un diplôme en histoire de l’Université Goldsmiths et a ensuite travaillé dans la finance et le conseil, d’abord dans la société de capital-risque Sandbridge, puis dans la société de logiciels Afiniti.

La princesse Eugénie, quant à elle, a étudié l’histoire de l’art et la littérature anglaise à l’université de Newcastle. En plus de ses innombrables activités caritatives, elle est la directrice de la galerie d’art londonienne Hauser & Wirth.

Les sœurs York, qui vivent dans des résidences royales avec leurs maris respectifs – et, plus récemment, les bébés August et Sienna – assistent à de nombreux événements royaux. Mais ce ne sont pas des membres de la famille royale qui travaillent et, en tant que tels, ils ne sont pas payés par la subvention souveraine, le fonds soutenu par le gouvernement qui finance les fonctions officielles de Sa Majesté.

A NE PAS MANQUER

La famille royale ou le Premier ministre devraient-ils diriger la révolution verte du Royaume-Uni ? VOTER [POLL]

La «plate-forme unique» de William rend l’initiative de création d’héritage unique [INSIGHT]

Famille royale EN DIRECT: Harry manquera l’événement de Kate et William aujourd’hui [LIVE]

Le prince Andrew est accusé d’avoir forcé Virginia Roberts à avoir des relations sexuelles avec lui (Image: .)

Bien qu’il y ait certainement un certain intérêt du public pour les filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson, leurs modalités de travail leur ont accordé un niveau d’indépendance plus élevé que celui dont jouissent les autres membres de la famille royale.

Le duc et la duchesse de Cambridge pourraient bien considérer le choix de vie d’Eugénie et Béatrice comme une référence pour Charlotte et Louis.

Le prince Andrew, 61 ans, fait l’objet d’un examen minutieux des allégations d’abus sexuels et des questions sur sa relation avec le pédophile milliardaire Jeffery Epstein.

Le royal est actuellement poursuivi par Virginia Roberts, connue maintenant sous le nom de Virginia Giuffre, pour des dommages-intérêts non divulgués devant un tribunal de New York après avoir affirmé qu’elle avait été forcée d’avoir des relations sexuelles avec lui à trois reprises alors qu’elle avait 17 ans – une fois à Londres, une fois à New York et une fois sur l’île des Caraïbes d’Epstein.

Andrew nie toutes les allégations, affirmant qu’il n’a « aucun souvenir » de l’avoir jamais rencontrée.

Il ne fait l’objet d’aucune accusation pénale et, malgré le fait que ses frères et sœurs, le prince Charles, le prince Edward et la princesse Anne, lui ferment la porte, on pense qu’il est impatient de revenir en tant que royal actif.

Mais, selon des sources privilégiées, William ne permettrait pas que cela se produise, car il considère son oncle comme une « menace » pour la famille royale, cela est apparu plus tôt ce mois-ci.

Le père de trois enfants aurait été impliqué dans des discussions avec la reine et le prince Charles au sujet de la suspension du duc d’York de ses fonctions publiques.