Le souhait de Patrick Vieira que Christian Benteke marque plus de buts sera probablement accordé en raison du record de buts marqués par l’attaquant de Crystal Palace mardi

Cette semaine, le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a déclaré que lui et le club « exigeaient plus » de son attaquant Christian Benteke.

Le patron des Eagles sera donc heureux d’apprendre que le leader du Palace a l’habitude de marquer le mardi alors que son équipe se dirige vers Elland Road ce soir.

GETTY

L’ancien homme de Villa n’a pas réussi à trouver le chemin des filets contre son ancien club samedi alors que son équipe a perdu 2-1

Le joueur de 30 ans a marqué 12 buts en carrière en Premier League un mardi lors de son passage en Angleterre.

Ce décompte est si impressionnant que seuls deux géants de l’élite ont atteint plus de buts ce jour-là que le Belge – Alan Shearer (15) et Wayne Rooney (13).

Palace affrontera une équipe de Leeds en difficulté à Elland Road ce mardi soir, et cela sera l’occasion parfaite pour le n ° 20 de Palace non seulement d’exaucer le souhait de son patron d’apparaître plus souvent sur la feuille de match, mais aussi de dépasser le record de Rooney.

GETTY

Shearer est toujours en tête du classement des buts marqués mardi malgré sa retraite en 2006

L’ancien homme de Villa a marqué quatre fois en 13 matches de Premier League pour le club du sud de Londres jusqu’à présent cette saison.

Cependant, Vieira espère que son attaquant pourra retrouver la forme qu’il a trouvée lors de sa première saison dans le sud de Londres en 2016/17, au cours de laquelle il a trouvé le chemin des filets 15 fois en championnat.

Quel meilleur moment alors pour Benteke d’inverser le déclin de ses capacités de marquer des buts que son jour préféré de la semaine ?