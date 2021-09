Le Soul-Jazz Evergreen contagieux d’Herbie Hancock

Lorsque Herbie Hancock enregistra « Cantaloupe Island » en juin 1964, il était déjà en passe de devenir la superstar du jazz que l’on connaît aujourd’hui. En plus d’avoir trois albums solo acclamés par la critique à son actif, un an plus tôt, l’une des chansons de Hancock, “Watermelon Man”, était entrée dans le Top 10 des charts pop américains après avoir reçu une cure de jouvence latine du percussionniste cubain Mongo Santamaría. Et pour couronner le tout, le jeune pianiste de 24 ans originaire de Chicago était un membre essentiel du groupe sans doute le plus important et le plus révolutionnaire du jazz contemporain : le Quintette de Miles Davis.

Mais « Cantaloupe Island » était très différent de la musique plus abstraite que Hancock créait avec Miles. C’était un groove funky de 16 mesures avec des inflexions blues et construit sur un vamp de piano répété qui alternait entre trois accords mineurs. Le bassiste Ron Carter et le batteur Tony Williams, deux de ses collègues de confiance du groupe Miles Davis, ont aidé Hancock à maintenir le rythme addictif. Et dans un geste inhabituel, le pianiste n’utilisait qu’un seul corniste alors que la norme en jazz était de deux ; trompettiste virtuose Freddie Hubbard.

Écoutez « Cantaloupe Island » de Herbie Hancock maintenant.

Avec son refrain contagieux, « Cantaloupe Island » sonnait comme un proche parent de « Watermelon Man », le premier single du pianiste en 1962, bien qu’ironiquement, il figurât sur l’un de ses albums les plus expérimentaux ; Empyrean Isles, sa quatrième sortie pour Blue Note. Hancock n’a jamais révélé pourquoi il avait inclus une mélodie à consonance commerciale dans une collection de chansons par ailleurs propulsive. Mais il est concevable que la maison de disques l’ait encouragé à ajouter un morceau plus accessible pour promouvoir le LP et encourager la radio.

Quoi qu’il en soit, “Cantaloupe Island” est rapidement devenu un favori des autres musiciens de jazz. Hancock a joué et écrit un nouvel arrangement plus long de la mélodie (qui comprenait un chœur) pour son ancien mentor, Donald Byrd, sur le LP 1964 du trompettiste, Up With Donald Byrd. Autre joueur de cuivres très apprécié, spécialiste du bugle sud-africain Hugh Masekela, a repris « Cantaloupe Island » un an plus tard. Puis, en 1969, le violoniste français Jean-Luc Ponty a donné une nouvelle tournure au morceau avec l’aide du claviériste américain George Duke.

De nombreuses autres interprétations par un large éventail de musiciens de jazz ont suivi depuis lors, y compris une version unique en 1975 par le chanteur de jazz Mark Murphy, qui a écrit les paroles de la chanson. Mais « Cantaloupe Island » a atteint un public beaucoup plus large en 1993 lorsqu’il a été échantillonné et que son clavier de piano familier est devenu la base du single à succès américain du Top 10, « Cantaloop (Flip Fantasia) », du duo jazz-rap britannique Us3. Sorti sur l’ancien label de Hancock, Blue Note, le disque s’est vendu à 500 000 exemplaires.

Hancock, lui-même, a revisité « Cantaloupe Island » plusieurs fois au cours de sa longue carrière, à la fois en studio et sur scène. Dans les années 70, il a remanié la chanson à deux reprises dans un style jazz-funk : en 1974 en tant que pièce de 13 minutes pour piano électrique et synthétiseur sur le seul LP japonais, Dedication, et deux ans plus tard avec un groupe complet sur l’album Secrets. (où la chanson était répertoriée comme « Cantelope Island »). Même tard dans sa carrière, le pianiste a inclus la chanson dans son répertoire live, préférant l’arrangement original de 1964 aux versions ultérieures.

Les enregistrements de la mélodie au cours des dernières années par des artistes de jazz aussi différents que Jeff Goldblum, le Manhattan Transfer et le guitariste ouest-africain de Hancock Lionel Loueke montrent que « Cantaloupe Island » a atteint le statut de standard du jazz. Des décennies après le premier enregistrement de la chanson, sa popularité ne montre aucun signe de déclin.

Écoutez « Cantaloupe Island » de Herbie Hancock maintenant.