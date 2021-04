Le soulèvement céleste de Jalen Suggs place Gonzaga dans le match pour le titre – et l’UCLA sur la bonne voie pour exceller à l’avenir ⋆ .

INDIANAPOLIS – Ils ont quitté le sol presque avec une jambe de force. Johnny Juzang a levé ses deux bras vers le plafond du Lucas Oil Stadium, reconnaissant les fans de l’UCLA dans le public. Jaime Jaquez s’est arrêté et a agité son index droit, le signal universel pour «Nous sommes n ° 1». Dans trois décennies, eux et leurs coéquipiers des Bruins parleront fièrement, se vanteront fort d’avoir joué dans ce match du Final Four de la NCAA.

Et ils étaient l’équipe perdante.

PLUS DE FOLIE DE MARS: scores en direct | Support mis à jour | programme TV

C’est à quel point c’était extraordinaire, ce match entre les Bruins et les Bulldogs de Gonzaga en demi-finale du tournoi NCAA 2021. C’était un jeu qui ne sera pas oublié tant qu’ils joueront ce magnifique événement, et peut-être plus longtemps. Cela s’est terminé sur un tir qui a fait apparaître la routine de Christian Laettner, qui a fait passer Bryce Drew comme un lay-up. La recrue de Zags, Jalen Suggs, s’est imposée dans leur compagnie légendaire avec un soulèvement de 42 pieds qui a battu l’horloge, a fortement incliné le verre, a attrapé l’intérieur de la jante avant, a traversé le filet, a terminé l’étonnant tournoi des Bruins et a propulsé son équipe dans une confrontation de match de championnat national avec son compatriote n ° 1 Baylor.

«Quel grand match de basket-ball universitaire», a déclaré l’entraîneur de Gonzaga Mark Few aux journalistes après que la victoire de 93-90 en prolongation ne remonte qu’à quelques minutes. «Et le faire sur la plus grande scène est tout simplement génial. Et pour sortir avec la victoire, je sais que nous avons eu un demi-coureur chanceux à la fin. Mais les deux équipes se sont battues, se sont battues et ont creusé aussi profondément que possible, je pense.

C’était l’essence de ce jeu, dans lequel la tête de série n ° 1 du tournoi, invaincue Gonzaga, n’a jamais pu mettre plus de sept points entre elle et l’UCLA, ce qui était requis par le comité de sélection de la NCAA et le format du tournoi pour jouer un match supplémentaire. simplement pour gagner une place dans la tranche standard.

Le score était à égalité 16 fois au cours de ses 45 minutes. Il y a eu 19 changements de plomb. La plus grande avance de l’UCLA était de six points. Gonzaga avait sept ans. Les deux équipes étaient les yeux dans les yeux, la poitrine contre la poitrine tout au long. UCLA a tiré 57,6 pour cent du terrain. Gonzaga a tiré 58,7 pour cent. Chaque équipe n’avait que 10 chiffres d’affaires malgré l’abondance de biens. Suggs a réussi un jeu ridicule à deux minutes de la fin, tentant de bloquer une tentative de dunk du centre des Bruins Cody Riley, récupérant le rebond, puis tirant une passe de 50 pieds au centre Drew Timme pour un dunk et une avance d’un panier.

L’UCLA a répondu à un déficit de cinq points en prolongation avec un 3 points de Jaquez et un effort déterminé de Juzang pour suivre son propre échec avec un rebond agressif mais suivi patient.

Il aurait peut-être été impossible de séparer les deux par des moyens conventionnels, il a donc été laissé à Suggs d’essayer quelque chose d’extraterrestre.

PLUS: Le coup de Suggs rejoint la liste des plus grands batteurs de sonnerie de March Madness

«Mec, c’est quelque chose que vous pratiquez sur votre mini cerceau quand vous êtes enfant ou dans la salle de sport en train de déconner. Et pour pouvoir le faire, c’est fou », a déclaré Suggs aux journalistes. «J’ai toujours dit un match de football, un championnat de section contre Benilde-St. Margaret’s ma dernière année a été mon plus grand moment sportif auquel j’ai participé. Cela monte en flèche au-dessus de cela. Je veux dire, c’était fou. Et je ne peux toujours pas parler. J’ai tellement de choses en tête. Je ne peux tout simplement pas croire que ce soit arrivé. Je ne pense pas que ça va vraiment me frapper jusqu’à ce que je me réveille demain. Mais, je veux dire, ce soir était spécial.

Un étudiant de première année qui a remporté les honneurs de la deuxième équipe All-America, Suggs a été affecté non seulement à l’attaque de Gonzaga, mais aussi à défendre la star des Bruins Juzang, dont les 29 points contre les Zags lui ont donné une moyenne de cinq matchs de 21,6.

C’est Juzang qui a marqué 12 points dans les 11 dernières minutes, y compris le sauteur court qui a commencé le retour qui a porté les Bruins de sept points à un match nul à la fin du règlement. C’est Juzang qui a suivi son propre échec dans le couloir avec 3,3 secondes de prolongation pour égaliser le score et – pour un moment éphémère – leur permettre de réfléchir à une deuxième période supplémentaire.

L’entraîneur de l’UCLA, Mick Cronin, n’avait pas de temps mort pour définir sa défense pour ces dernières secondes. Gonzaga n’avait aucun intérêt à en appeler un pour mettre en place un système de style Laettner, bien que Suggs, en tant qu’ancien quart-arrière de l’État du Minnesota, était disponible pour faire la passe en aval. Peu de gens se sont contentés de permettre à Suggs de voir ce qu’il pouvait évoquer en faisant avancer le ballon rapidement et en lançant une tentative avant la fin du temps imparti.

(.)

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/c3/9e/jalen-suggs-ff-shot-040321-getty-ftrjpg_140s2qhf67hi81nu6tu2er0fst.jpg?t=-1684133808&w=500&quality=80

«Je courais sur mes gars pour attirer leur attention sur la balle», a déclaré Cronin. «J’ai attiré leur attention tardivement et ils sont venus le voir tard. Et ce n’est pas de leur faute parce que nous les avons formés pour revenir, revenir, revenir, parce que Gonzaga est si rapide. Mais je savais que l’horloge était courte. Et je savais que tout ce qu’il avait était un désespoir. J’ai déjà perdu là-dessus. Littéralement, si vous regardez le film, je courais pour essayer de les faire monter pour qu’il ne puisse pas dribbler sur ce plan. De toute évidence, c’était toujours un tir de banque de la moitié du terrain.

«Je leur ai juste dit qu’ils devaient abandonner le dernier coup. Et même s’ils veulent être battus en ce moment, éviscérés et misérables, ils doivent laisser tomber parce qu’ils sont gagnants. Ils ont gagné. En tant qu’entraîneur, tout ce que vous pouvez faire est de demander à vos joueurs de vous donner tout ce qu’ils ont. Et je veux dire, allez, les gars, tout ce que vous avez à faire est de regarder.

«Ces gars-là, ils méritaient une meilleure fin, mais comme je leur ai dit, comme dirait l’entraîneur Wooden, la vraie grandeur est de donner le meilleur de vous-même. Et c’est ce qu’ils ont fait.

Gonzaga n’a jamais pu obtenir son attaque exactement là où il l’aurait préféré. La gamme des Zags contient cinq buteurs compétents. Certains sont plus capables que d’autres, cependant, et All-American Corey Kispert n’a jamais gagné en confort, ne frappant que 2 sur 8 sur 3 points pour terminer avec 15 points. Suggs off a obtenu 12 tirs, le même nombre que la quatrième option Joel Ayayi, qui a profité de l’accent mis par les Bruins pour arrêter ces deux étoiles pour terminer avec 22 points.

Center Drew Timme a terminé avec un beau 25 points, mais une partie de ceux-ci étaient les six points OT rapides qui, comme tant de succès des Zags contre les Bruins, n’ont pas pu être soutenus.

« Mec, c’était difficile d’obtenir une séparation », a déclaré Few. «Nous étions aux prises avec de gros problèmes. Nous essayions de faire entrer et sortir Drew de ce truc. Et perdu dans tout cela, et dans le tir de dernière seconde, Jalen a fait un travail incroyable en remontant Juzang. Ils ont mené tant de bonnes actions pour lui, et il était partout sur lui. Et Juzang n’est qu’un joueur de premier plan, qui frappe des gros coups durs.

«Évidemment, à la fin, vous pourriez dire comment les deux états-majors et tous les joueurs ont réagi en disant que c’était un chronomètre.

PLUS: Nous aurions dû voir la grandeur de Gonzaga venir comme Mark Few l’a fait

Peu de gens ont haussé les épaules lorsque le tir de Suggs a franchi le but et a offert un coup de poing penaud au milieu du terrain à Cronin qui s’est rapidement transformé en étreinte. Suggs, après avoir chargé sur la ligne de touche et sauté sur la table des marqueurs – «comme Kobe et D-Wade et des gars comme ça» – a échangé des câlins avec les joueurs des Bruins.

On pourrait dire que cela a été le plus grand match du Final Four de tous les temps. Il ne contenait pas la finalité d’un match de championnat comme le duel de 2016 entre Villanova et la Caroline du Nord. Le talent n’était pas dans les années 1990, le niveau de scolarisation qui a élevé Duke-UNLV 1991. Et il n’y avait pas de superstar singulière comme Danny Manning en 1988 élevant tout le monde du Kansas et de l’Oklahoma State à un niveau herculéen. C’était juste un meilleur jeu, un jeu plus divertissant, un jeu plus férocement disputé que même ces trois grandes œuvres d’art.

Si l’on souhaite trouver un match à ce stade comparable, il pourrait être nécessaire de revenir jusqu’en 1974, lorsque NC State et David Thompson ont battu UCLA et Bill Walton en double prolongation. Quelqu’un souhaite-t-il cependant revenir en 1974?

Certainement pas les fans des Bruins. Ils ont aussi perdu celui-là. Cela a mis fin à leur série de sept championnats consécutifs de la NCAA. Ce jeu, cependant, était plus probablement le début de quelque chose de magique pour UCLA. Ce n’était que la deuxième année de Cronin. Convaincre ses joueurs de performer comme ça, pour les cinq matchs de ce tournoi et en particulier contre la tête de série n ° 1 du tournoi, pourrait avoir un impact similaire sur le programme que la présence du Kentucky dans ce match classique d’Elite Eight de 1991 contre Duke avait sur le Chats sauvages.

« Nous n’allions laisser personne baisser la tête », a déclaré Juzang. «Tout le monde est si fier de jouer les uns avec les autres et de jouer pour ces entraîneurs. Et il n’y a pas d’autre moyen pour nous de sortir. Nous sommes allés nous battre. Nous sommes juste sortis. Il n’y a pas de meilleur moyen. Il n’y a aucun regret. Tout le monde s’est battu jusqu’au dernier jeu et le dernier coup est le dernier.

C’était un coup de feu. C’était un jeu. Il n’y avait pas de perdants, seulement l’équipe dont le score était plus petit lorsque le chronomètre sonna zéro et l’équipe avec encore un autre match à jouer.