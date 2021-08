Le sourire de Solskjaer révèle que la sortie de transfert «excitante» de la star de Man Utd est scellée

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a révélé que le jeune attaquant Amad Diallo avait accepté un transfert de prêt pour la nouvelle saison.

Le joueur de 19 ans a connu une solide ascension à Old Trafford depuis son arrivée en Angleterre en janvier. Mais après un été chargé pour les Red Devils, son avenir à Manchester semble incertain. En effet, dans une tournure de choc vendredi, Cristiano Ronaldo a rejoint Jadon Sancho en tant que nouvelle signature de blockbuster.

Pendant ce temps, Jadon Sancho, Mason Greenwood et Daniel James sont parmi d’autres stars à la recherche de temps de jeu.

En tant que tel, Amad a eu des liens étroits avec un départ pour la saison. Crystal Palace et Sheffield United font partie des clubs qui auraient manifesté leur intérêt pour un accord.

Solskjaer a révélé lors d’une conférence de presse qu’un transfert de prêt pour l’adolescent s’était rapproché.

“Oui [expect him to go out on loan]”, a déclaré le directeur. “Ce n’est pas signé à 100 pour cent mais nous sommes d’accord”, a déclaré Ole.

“Je n’ai pas encore à dire de quelle équipe il s’agit [smiles], mais nous avons trouvé un endroit qui enthousiasme Amad et qui nous passionne.

Des rapports ont affirmé qu’Amad est attendre un transfert en Premier League pour augmenter ses chances d’une percée United.

Néanmoins, il a déjà commencé à prouver ses références. Il a marqué son premier but pour le club lors de l’affrontement des huitièmes de finale de la Ligue Europa avec l’AC Milan en mars.

Ailleurs, Solskjaer a fait l’éloge du nouveau défenseur central Raphael Varane.

Le joueur de 28 ans a signé en provenance du Real Madrid, où il a remporté quatre couronnes en Ligue des champions et trois titres en Liga. Il a également accumulé 360 apparitions et a aidé la France à remporter la Coupe du monde 2018.

Solskjaer fait l’éloge de Varane de Man Utd

“Il travaille très dur”, a déclaré le manager. “Quand je lui ai demandé s’il était prêt à jouer, nous avons eu un huis clos [game] contre Burnley et il s’est dit : “Non, je dois d’abord souffrir sur le terrain d’entraînement.”

“Il a besoin de travailler parce que vous savez qu’il a eu ses vacances, il est entré, a fait ses adieux au Real Madrid, puis il ne s’est pas entraîné avec eux, puis il attendait son visa, puis il est venu ici, a eu son isolement.

«Nous lui avons trouvé un petit jardin, une maison avec un jardin, il n’était pas prêt à jouer, mais maintenant il a eu quelques bonnes semaines d’entraînement et il a l’air impressionnant.

« En tant que personne, en tant que joueur, il a de la classe. Il s’intégrera définitivement à Man United. Nous avons recruté une personne de premier plan et un joueur au bon moment », a-t-il ajouté.

“Un nouveau défi pour lui après avoir été vainqueur de la Coupe du monde, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid tant de fois, il avait probablement besoin d’un défi et j’espère que nous pourrons le mettre au défi de passer à l’étape suivante.”

United devrait se battre pour le titre de Premier League après leur fenêtre de transfert réussie.

