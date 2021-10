le sourire éternel qui a changé le Championnat du Monde MotoGP

23/10/2021 à 9h42 CEST

Dimanche 23 octobre 2011. 16h00 heure locale (10h00 en Espagne). Circuit de Sepang. Grand Prix MotoGP de Malaisie. Le monde du sport est sur le point d’être témoin d’une triste image dont les fans de moto se souviendront longtemps sur leur rétine. La course commence. Tension au premier tour. Peloton groupé. La chose habituelle dans les courses de la plus haute catégorie du sport de deux roues.

Première étape pour le but. Suivez le combat. Dépasser encore et encore. Les coureurs suivent les courbes jusqu’à atteindre le numéro 11 sur la piste asiatique. Et puis le plus inattendu arrive. L’image que personne n’aurait voulu avoir à voir.L’accident

La 58e Honda de l’équipe de Marco Gresini perd de l’adhérence à la sortie du virage. Le courageux pilote italien Marco Simoncelli, qui était en quatrième position, tente de la retenir pour éviter la chute. La machine revient au centre de l’asphalte. Colin Edwards et Valentino Rossi arrivent à toute vitesse derrière, incapables d’éviter l’impact. Un corps est inerte sur l’asphalte. Le casque est projeté par la force de l’impact. L’ensemble du paddock est silencieux.

L’ambulance ne tarde pas à arriver et les services d’assistance font de leur mieux, mais les blessures du grand pilote alpin sont excessivement graves. Incompatible avec la vie. Moins d’une heure plus tard, l’issue tragique se confirmait.

Pilote

Né dans la ville de Cattolica, dans le nord de l’Italie, Simoncelli aurait eu 25 ans trois mois seulement après l’accident. À un si jeune âge, il avait déjà fait sa marque sur le championnat du monde de moto, gravissant rapidement les catégories depuis ses débuts en 2002 et arrivant en MotoGP la saison précédant l’événement malheureux.

A son actif, de vrais numéros de stars : 14 victoires en Grand Prix, un titre de champion du monde de la catégorie 250cc éteinte -victoire en 2008 de l’Espagnol Álvaro Bautista-, deux podiums et deux pole positions dans sa courte carrière en MotoGP et un podium lors de sa seule participation au Championnat du Monde Superbike.

Ses polémiques

Simoncelli était un pilote charismatique au sourire éternel, avec une image emblématique à l’intérieur du « paddock ». Sa grande hauteur – au-dessus de 1,80, quelque chose d’atypique parmi les pilotes de plus haut niveau – et sa crinière bouclée ils en ont fait un symbole. C’était l’image des différents pilotes. Différent. L’image de celui qui a toujours appliqué la philosophie de s’amuser sur la piste et d’être capable de ce que les autres ne peuvent pas.

Cependant, cette façon d’être et de se comporter lui a causé de nombreuses controverses avec d’autres rivaux. Dans chaque courbe, il risquait comme le plus, entrant parfois en contact avec d’autres montures. Cela a été subi dans la catégorie intermédiaire avec une incidence particulière par les Espagnols Álvaro Bautista et Héctor Barberá. Aussi Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo à l’arrivée dans la classe reine. Marco a mis la Direction de Course en difficulté, qui l’a sanctionné à plusieurs reprises avec des pénalités que ses rivaux ont toujours considérées comme rares.

Héritage

Dix ans après l’accident, Marco Simoncelli est toujours très présent dans tout ce qui entoure le sport du deux roues. En hommage, l’organisation du championnat du monde a décidé retirer votre numéro 58, et le circuit de Misano a adopté son nom dans le cadre de son nom officiel.

Une autre conséquence de l’événement malheureux a été l’augmentation de la sécurité dans les courses de moto. De l’équipement des pilotes aux protections des circuits, ils ont subi des améliorations notables, et le travail des Commission de sécurité créé quelques années plus tôt, il a pris encore plus de poids dans le championnat. Le MotoGP n’a plus jamais été le même.

Pour sa part, le père de ‘Macio’, Paolo Simoncelli, a continué à être lié au sport que son fils aimait tant, en créant en 2017 Une équipe de Moto3 appelé SIC58, dans un nom qui reprend les initiales avec lesquelles le championnat a identifié son fils et le numéro de son dossard. Actuellement, l’équipe rivalise avec le Français Lorenzo Fellon et le Japonais Tatsuki Suzuki dans la catégorie inférieure et avec l’Italien Mattia Casadei dans la catégorie MotoE électrique.

De plus, l’équipe Gresini a poursuivi sa route dans la catégorie la plus élevée après les coups durs qui ont entraîné la mort de Daijiro kato en 2003 et Marco Simoncelli lui-même, bien qu’au cours de cette décennie aucun de ses meilleurs pilotes n’ait réussi à égaler ou dépasser la deuxième place obtenue par « Macio » dans la course à Phillip Island une semaine avant sa mort. Le drame n’a cependant pas cessé dans son environnement, puisqu’il y a quelques mois à peine le fondateur et directeur de l’équipe lui-même, le double champion du monde Fausto Gresini Il est décédé à 60 ans du Covid-19. Un nouveau coup dur, honoré sur la piste avec le podium de Aleix Espargaró à Silverstone. Le sport et la compétition avancent et sa mémoire durera.