Le sous-marin jaune coule à genoux Man U ⋆ .

La finale de la Ligue Europa d’aujourd’hui a réuni deux équipes contrastées: Manchester United et Villareal. Man U, qui représente la moitié rouge d’une ville d’environ un demi-million, a gagné tout ce qu’il y a à gagner au football, et la plupart des choses à plusieurs reprises. Villareal, connu pour une raison quelconque sous le nom de sous-marin jaune, représente une ville espagnole d’environ 50 000 habitants. Jusqu’à aujourd’hui, il n’avait jamais rien gagné.

Cette année, Man U a terminé deuxième de la Premier League anglaise. Villareal, qui a disputé trois largages de l’EPL aujourd’hui, a terminé septième de la Liga.

Et voici un autre contraste. Juste avant le coup de sifflet d’ouverture, les joueurs de Man U se sont tous agenouillés, conformément à ce que font les équipes de l’EPL depuis la mort de George Floyd dans le Minnesota. Les joueurs de Villareal, une collection de joueurs principalement espagnols avec quelques Français et Sud-Américains mélangés, ont refusé de s’agenouiller.

Pourquoi, les joueurs de Villareal ont dû se demander, devraient-ils s’agenouiller parce qu’un flic américain a sévèrement maltraité un criminel noir américain? En effet, pourquoi devraient-ils s’agenouiller pour une raison quelconque?

Peut-être qu’un ou deux joueurs de Man U se sont demandés la même chose. Peut-être pas. L’EPL ne semble pas inondée de penseurs indépendants.

Quant au match, Manchester United a dominé la possession, comme prévu. Et, comme prévu, Villareal s’est défendu vigoureusement.

Le résultat a été 120 minutes de football sans distinction, aboutissant à un match nul 1-1. Par conséquent, le match est allé à une séance de tirs au but.

La fusillade a produit quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant. Les 20 joueurs de champ ont converti leur coup de pied de pénalité.

Cela signifiait que les gardiens de but devaient tirer le 11e coup de pied de pénalité pour leurs équipes respectives.

Gerónimo Rulli, le gardien de Villareal (et normalement remplaçant), a converti son coup de pied avec aplomb. Il a ensuite sauvé le coup de pied du gardien de Manchester United, l’Espagnol David De Gea.

Rulli n’aura plus jamais à payer pour un repas à Villareal. Aucun de ses coéquipiers qui ont joué aujourd’hui ne le fera non plus.

J’ai été ravi du résultat. D’une part, la victoire de Villareal est une histoire de bien-être.

Ensuite, il y a le fait que Villareal a refusé de prendre un genou. Normalement, je soutiendrai n’importe quelle équipe anglaise autre que Liverpool qui joue une compétition européenne. Mais si le choix est entre les genoux et les non-agenouillés, je vais tirer pour ces derniers presque quelle que soit la nationalité.

Le prix de Villareal pour la victoire est un beau trophée, l’immortalité du football et un billet pour la Ligue des champions de l’année prochaine, une compétition encore plus prestigieuse.

Man U s’était déjà qualifié pour la Ligue des champions, donc ils ont cette consolation. Cependant, ce fier club a maintenant passé quatre ans sans remporter un trophée significatif. Et ses fans se dressent contre les propriétaires américains qui ont tenté de faire sortir United de l’EPL.

Une victoire aujourd’hui aurait pu apaiser les fidèles. Mais il ne devait pas être.

Bien.