Le “ sous-marin jaune ” rencontre l’histoire

26/05/2021

Act. À 11:31 CEST

Arnau Montserrat

Nous voulons tous un sous-marin jaune, un sous-marin jaune, un sous-marin jaune », chantaient les Beatles en 1966. De Liverpool, ennemis jurés d’un Manchester United qui est aujourd’hui aussi Villarreal. L’équipe d’Emery joue le jeu le plus important de son histoire. Ils ne se battent pas pour leur premier titre, ils ont remporté deux Intertotos, mais ils se battent pour faire un pas de géant vers un projet qui rôde dans le métal depuis plusieurs saisons.

De Castellón, 50 000 habitants, deux décennies d’expérience dans l’élite nationale et européenne mais ils n’ont jamais joué une finale d’une telle dimension. Ils ont accumulé quatre demi-finales continentales dans leur palmarès et ont finalement pu briser la malédiction qui les accompagnait.

A Gdansk, en Pologne, plus précisément dans l’Arena Gdansk, le sous-marin jaune, aujourd’hui «sous-marin jaune» pour que ses rivaux anglais le comprennent, peut remporter la première Ligue Europa de son histoire. Le match est l’aboutissement de nombreuses années de travail, mais l’objectif est que l’exploit soit complété par une victoire basée sur les arguments footballistiques montrés par l’équipe, notamment en raison de la carrière impeccable dans l’édition actuelle de la Ligue Europa des hommes emmenés par Unai Emery, qui a soulevé le trophée trois fois comme entraîneur de Séville.

Ils arrivent invaincus, avec un parcours presque vierge dans la compétition. Dirigeants du groupe I avec Sivasspor, Qarabag et Maccabi Tel Aviv. Cinq victoires et un seul match nul lors de sa visite en Israël. Ils ont remporté les deux huitièmes de finale contre le Red Bull Salzburg, comme ils l’ont fait avec le Dinamo Kiev en huitièmes de finale et avec le Dinamo Zagreb en quarts de finale. Le gros coup est venu en demi-finale. Arsenal de Mikel Arteta a succombé au sous-marin à La Cerámica et l’équipe d’Emery a résisté avec le premier 0-0 aux Emirats pour se qualifier pour la première finale européenne de leur histoire.

Dans les bottes de Gérard

Les options gagnantes de Villarreal passent par Rulli, Albiol, Parejo, Pau Torres … mais surtout par celles de Gérard Moreno. Le drapeau des «groguets» cette saison. Gerard a jusqu’à présent 31 buts dans toutes les compétitions et en Ligue Europa, il en a ajouté six. La même chose qu’un Paco Alcácer qui vise à débuter le match depuis le banc.

Gerard a été convoqué par Luis Enrique pour le prochain Championnat d’Europe. Ce n’est pas pour moins. Non seulement cela marque-t-il, mais il génère également. Au total, il a ajouté 11 passes décisives cette saison, dont quatre en matches de Ligue Europa. Si United a le redoutable Bruno, Pogba, Rashford ou Cavani, Vilarreal a Gerard Moreno.

Billet avec touche espagnole

United est tombé aux tambours de la deuxième plus haute compétition du vieux continent depuis la Ligue des champions. Les hommes de Solskjaer ont laissé échapper un classement qu’ils avaient pratiquement réalisé contre le PSG et le RB Leipzig, les deux classés dans leur groupe.

En Ligue Europa, il a laissé deux Espagnols en route. D’abord à la Real Sociedad et plus tard en quarts de finale à Grenade. Ils venaient d’éliminer Milan et ont fait de même en demi-finale avec la Roma. Un billet de banque italo-espagnol à part entière. Ils disent déjà que les Anglais aiment l’Espagne et United pourrait remporter sa deuxième Ligue Europa de l’histoire contre sa troisième équipe espagnole sur la route.

Il y a quatre ans, en Suède, avec Mourinho sur le banc, ils ont soulevé un trophée qu’ils ne voulaient certainement plus combattre. Son statut est dans un Champions. Mais un titre est un titre et le «sous-marin jaune» peut les toucher et les couler.

Alignements probables

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Capoue, Trigueros, Parejo; Yeremi Pino; Gérard Moreno, Bacca.

Manchester United: De Gea; Shaw, Bailly, Lindelof, Wan-Bissaka; Fred, McTominay; Fernandes, Pogba, Rashford; Cavani.