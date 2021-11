Le sous-marin nucléaire, pour la force qu’il représente, est un ingrédient essentiel de la structure de la Marine : ancien sous-marinier

Auparavant, les missiles de croisière étaient pour la plupart sans pointe nucléaire, mais dernièrement, en particulier l’USN (marine américaine), la marine russe et les bateaux de la marine chinoise peuvent lancer de tels missiles avec une tête nucléaire.

Les sous-marins nucléaires sont de retour dans l’actualité après l’annonce de la formation d’une alliance militaire par AUKUS (Australie, Royaume-Uni et États-Unis). Dans le cadre de cette alliance, les États-Unis et le Royaume-Uni ont offert à l’Australie leur expertise pour construire des sous-marins nucléaires.

Le cmde Arun Kumar, qui a joué un rôle important dans la croissance de la branche sous-marine en tant que directeur principal de l’acquisition de sous-marins, a dirigé le plan de construction de sous-marins de 30 ans au quartier général naval lors de sa dernière nomination. Outre le commandement du destroyer lance-missiles INS Rajput, il a également commandé deux bateaux de classe Kilo INS Sindhuraj, INS Sindhughosh.

Le cmde Arun Kumar partage des détails sur les opérations du sous-marin nucléaire dans la formation de l’équipage et bien plus encore avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits d’une interaction :

Quelle est l’importance d’un SSN vis-à-vis d’un bateau conventionnel ?

Un SSN est un sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire armé d’armes non nucléaires. Habituellement, les bateaux à propulsion nucléaire sont classés dans lesquels N signifie à propulsion nucléaire. SS est la nomenclature habituelle pour les sous-marins. Un SSK signifie un sous-marin diesel-électrique conventionnel. Si un SSN est armé de missiles de croisière (Missiles qui ne quittent pas l’atmosphère terrestre), alors il s’agit de la nomenclature SSGN. Si un SSN est armé de missiles balistiques à pointe nucléaire (missiles qui quittent l’atmosphère et y rentrent), alors le bateau est appelé SSBN. Auparavant, les missiles de croisière étaient pour la plupart sans pointe nucléaire, mais dernièrement, en particulier l’USN (marine américaine), la marine russe et les bateaux de la marine chinoise peuvent lancer de tels missiles avec une tête nucléaire.

Les sous-marins conventionnels sont généralement alimentés par des batteries de stockage de grande capacité et, à l’état immergé, les utilisent comme source d’énergie, qui doit être périodiquement chargée à l’aide d’un générateur diesel. Étant donné que le générateur diesel est un ICE (moteur à combustion interne), il a besoin d’air comme oxydant pour que la combustion ait lieu. Par conséquent, un bateau conventionnel doit s’élever jusqu’à la profondeur du périscope d’où il élève un « mât de plongée » pour aspirer l’air atmosphérique pour que le générateur diesel fonctionne. Il s’ensuit donc qu’un sous-marin conventionnel est handicapé par la quantité d’énergie qu’il peut utiliser dans une charge de la batterie. La principale caractéristique d’un sous-marin est sa furtivité, et au moment où il expose une partie de sa structure comme le Snorkel Mast ou le Periscope, il devient susceptible d’être détecté par divers capteurs de surveillance, y compris par satellite. Dans le jargon des sous-marins, cette exposition sur une durée de 24 heures en tant que ratio s’appelle le taux d’indiscrétion du sous-marin.

Un autre facteur limitant est les rations qui sont transportées à bord. Après de nombreuses études psychologiques, le temps optimal d’une patrouille pour un équipage dans un SSN est d’environ six semaines, bien qu’il puisse être étendu à 60 jours. Il s’agit de l’endurance concernant l’équipage. Sur le plan opérationnel, un SSN a une endurance illimitée à des vitesses supérieures à 20 nœuds (un nœud correspond à 1,8 km), contrairement à un bateau conventionnel qui ne peut atteindre une vitesse maximale d’environ 20 nœuds que pendant une heure environ avant que sa batterie ne s’épuise. Cela donne au SSN une grande flexibilité pour attaquer une force de surface. Alors qu’un bateau conventionnel ne peut s’approcher d’une force de surface que depuis le secteur de tête, un SSN peut l’approcher depuis n’importe quelle direction. Il peut même dépasser une force de surface. Par conséquent, le cercle de menace dans le cas d’un SSN est tout autour de la force de surface. De plus, en raison de sa vitesse et de son endurance, la zone qu’un SSN peut assainir dans une zone d’opérations donnée est de plus en plus grande par rapport à un bateau conventionnel.

Un autre aspect est le bruit rayonné des sous-marins. Les bateaux conventionnels sont plus silencieux que les bateaux à propulsion nucléaire. Cependant, les techniques de silencieux utilisées sur ces derniers les ont également rendus très silencieux et efficaces au fil des ans. Ils bénéficient toujours d’un avantage face aux mesures de lutte anti-sous-marine (ASW) employées par les forces de surface. Ceux-ci constituent la principale différence entre un SSN et un sous-marin conventionnel. Je ne recherche pas d’autres avantages supplémentaires dans les déploiements et les opérations d’un SSN ; quant à la personne ordinaire, ce serait complexe à comprendre. Cet avantage d’un SSN donne à une Marine la flexibilité d’arriver à la composition optimale des niveaux de force nécessaires pour mener à bien le rôle et les tâches envisagés.

La quête de la marine indienne pour un…

L’Inde est un sous-continent péninsulaire qui chevauche l’océan Indien et est donc en position dominante pour surveiller les voies maritimes de communication dans cette zone. La sécurité de la navigation pour les échanges et le commerce est essentielle pour toute économie, et dans le cas de l’Inde, d’autant plus que 95 pour cent du commerce indien se fait par voie maritime. Par conséquent, la protection de ces voies contre les intentions hostiles est extrêmement cruciale. C’est pourquoi la marine indienne a progressivement acquis une teinte d’eau bleue. Un sous-marin à propulsion nucléaire, pour la force qu’il représente, est un ingrédient essentiel de cette structure. En outre, pour un État doté d’armes nucléaires, une deuxième capacité de frappe est essentielle, que seul un sous-marin peut fournir car son emplacement est inconnu. La deuxième frappe est la capacité d’un État doté d’armes nucléaires à riposter contre une frappe nucléaire. La marine indienne en particulier et la nation en général ont commencé sa quête d’un sous-marin à propulsion nucléaire à la fin des années 60 et au début des années 70, avec feu Indira Gandhi à la tête de cette quête. Nos efforts indigènes ont pris un tournant au début des années 80 lorsque l’Union soviétique sous le président Brejnev a proposé de louer un sous-marin à propulsion nucléaire à la marine indienne. En conséquence, après de nombreuses négociations prolongées, un détachement de 60 officiers et 140 marins qu’une équipe soviétique spéciale avait sélectionnés en 1982, est parti pour les côtes de Vladivostok dans l’Extrême-Orient de l’Union soviétique pour la formation en septembre 1983. La formation s’est terminée en Avril 1986, mais la Marine a dû attendre encore un an et demi pendant que les négociations du bail étaient en cours avant que l’INS Chakra, un SSGN de ​​classe Charlie, ne soit mis en service dans l’IN le 5 janvier 1988 pour un bail de trois ans. C’était une occasion historique comme, pour la toute première fois dans l’histoire; une nation avait loué un sous-marin à propulsion nucléaire à une autre. Même les États-Unis n’en avaient pas donné à leurs cousins ​​d’outre-Atlantique lorsque la Royal Navy a lancé son propre programme de sous-marins nucléaires. Il a évoqué les liens stratégiques étroits entre l’Union soviétique et l’Inde, qui se poursuivent à ce jour entre la Fédération de Russie et l’Union de l’Inde.

Que pensez-vous de l’offre soviétique et de l’accord signé ?

Le contrat de location du Chakra était complet. Il a transféré la possession mais pas la propriété. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas entrer dans les détails de l’accord, mais il suffit de dire que la marine indienne avait le commandement et le contrôle opérationnels complets du bateau sans aucune restriction. Certains spécialistes soviétiques ont été envoyés en Inde pendant toute la durée du bail, et quelques-uns d’entre eux avaient l’habitude de naviguer avec nous uniquement pour rencontrer les aspects juridiques du « bailleur ».

D’après vous que se passe-t-il dans la sélection de l’équipage et de la députation qui ira sur un tel bateau ?

Les exigences de sélection de l’équipage d’un bateau à propulsion nucléaire sont très strictes. Tout d’abord, la compétence professionnelle doit être de qualité supérieure. Deuxièmement, l’aspect concernant la période prolongée de service à bord et le stress qu’elle entraîne à la fois physiquement et mentalement doit être soigneusement étudié chez chaque personne au moyen de tests psychologiques rigoureux. Ceux qui effacent cela sont soumis à des tests médicaux, qui sont également stricts pour le service à bord des sous-marins à propulsion nucléaire. Il peut être intéressant de savoir que dans l’US Navy, les premiers lots de sous-marins nucléaires ont été personnellement récupérés par l’amiral Hyman Rickover, considéré comme le père de la branche des sous-marins nucléaires de l’US Naval.

Quelle formation doivent-ils suivre ?

La formation d’un équipage pour un sous-marin à propulsion nucléaire, comme le dit le sujet, doit être d’un très haut niveau. Non seulement les aspects et les fondamentaux du sous-marinage, en général, sont à renforcer chez une personne, mais la capacité à réagir instantanément en cas d’urgence doit devenir une seconde nature. C’est parce que comparé au temps de réaction sur un bateau conventionnel; le temps sur un bateau nucléaire est considérablement réduit en raison de la vitesse des opérations impliquées. Les dangers des rayonnements et les normes de sécurité à s’imprégner sont un autre aspect qui différencie la formation de celle d’un bateau conventionnel. Je ne m’en voudrais pas de dire que notre équipage a reçu la meilleure formation qu’un détachement de la marine indienne ait pu recevoir dans l’ex-Union soviétique.

En ce qui concerne la formation indigène, la marine indienne a toujours suivi le principe d’avoir une équipe de formation initialement dans chaque projet qui mettrait ensuite en place le centre de formation et la faculté localement. La même chose a été faite dans ce cas, et une partie de l’équipage initialement formé a été positionnée à l’INS Satvahana, l’école de formation sous-marine à Visakhapatnam, pour former l’équipage de remplacement pour les années suivantes. Aujourd’hui, les installations de formation des sous-mariniers nucléaires à Satavahana ont été agrandies pour accueillir les bateaux stratégiques.

Vos réflexions sur le changement de mentalité et un écosystème de base, d’équipage et d’exploitation de tels bateaux.

La vie et le service à bord d’un sous-marin nucléaire nécessitent un changement complet de mode de vie et de mentalité par rapport à un sous-marin conventionnel. En fait, dans un bateau nucléaire par rapport à un bateau conventionnel, il ne s’agit pas seulement d’un changement de source d’énergie, mais d’un changement complet de mode de vie et de mentalité, car il s’agit d’un écosystème entièrement différent qui prévaut sur un bateau à propulsion nucléaire. Elle implique la surveillance radiologique des équipements, du personnel et même des déchets (à la fois solides et liquides) et leur élimination ultérieure, qui doit être conforme aux normes internationales. Pour monter à bord, il faut enfiler des vêtements spéciaux, subir une surveillance personnelle des radiations et appliquer le processus inverse lors du débarquement et de la descente à terre. Chaque membre d’équipage doit porter sur lui un dosimètre personnel dont les lectures sont enregistrées quotidiennement, et un enregistrement est tenu de manière centralisée et conservé pendant des années après que l’on a cessé de servir. Tous les équipements à bord sont également surveillés. Le régime de contrôle d’accès est strictement appliqué. Les environs du poste d’amarrage sous-marin sont surveillés pour la sécurité radiologique et les lectures sont enregistrées dans les trois dimensions, à savoir ; terre, air et eau. Ces dossiers sont inspectés par un comité de sécurité environnementale au plus haut niveau. Des installations captives spéciales dédiées pour fournir un soutien à terre afin de préserver les heures de fonctionnement des équipements à bord sont créées. Outre les aspects infrastructurels, certains aspects des opérations, en particulier l’endurance de vitesse, nécessitent une évolution des mentalités. L’utilisation de la vitesse dans les opérations nécessite un réajustement, ce qui ne rentre pas facilement dans l’état d’esprit qui prévaut sur un bateau classique car là, on est toujours attentif à l’utilisation d’une batterie limitée. La vitesse et l’endurance sur un bateau nucléaire donnent un sentiment d’extrême confiance, à la limite de l’arrogance, de puissance. Pour le dire familièrement, on a tendance à s’en enivrer.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.