Le sous-marin OceanGate fait sa première plongée sur le site de l’épave du Titanic

Une image prise du submersible Titan d’OceanGate montre le cadre d’un vitrail de l’épave du Titanic. (Photo d’OceanGate)

Après des années de construction, de tests et de gestion des revers, OceanGate, basé à Everett, dans l’état de Washington, a envoyé pour la première fois un submersible de nouvelle génération et son équipage sur l’épave du Titanic.

« Nous avons dû surmonter d’énormes [challenges], et enfin les défis COVID-19 pour arriver ici, et je suis tellement fier de cette équipe et reconnaissant pour le soutien de nos nombreux partenaires », a déclaré aujourd’hui le fondateur et PDG d’OceanGate, Stockton Rush, dans un communiqué de presse.

Les premiers fruits de la plongée de 12 500 pieds de profondeur d’OceanGate dans l’Atlantique Nord comprennent des photos qui montrent le cadre d’un vitrail et des fragments de carrelage du paquebot, qui a heurté un iceberg et a coulé lors de son voyage inaugural de l’Angleterre à New-York en 1912.

La perte du navire et de plus de 1 500 personnes à bord – ainsi que la redécouverte de l’épave en 1985 – ont fait de la saga du Titanic l’une des tragédies maritimes les plus connues de l’histoire.

Des fragments de carreaux de sol du Titanic jonchent maintenant le fond marin autour du site de l’épave. (Photo d’OceanGate)

La mission d’OceanGate Expeditions sur le Titanic impliquera plusieurs plongées et utilisera des techniques d’imagerie 3D pour documenter en détail l’état de l’épave. En 2019, une autre équipe de plongée a signalé que la détérioration du Titanic semblait s’accélérer. Rush et ses coéquipiers prévoient d’étudier le site de l’épave chaque année pour suivre son évolution au fil du temps, ainsi que la vie marine environnante.

Rush a servi de pilote pour la plongée marquante de la semaine dernière. Scott Griffith, directeur de la logistique et de l’assurance qualité d’OceanGate, était le copilote. L’équipe de plongée comprenait également le spécialiste de mission PH Nargeolet, un ancien commandant de la marine française et pilote de submersible qui a été surnommé « le plongeur du Titanic le plus expérimenté au monde ».

Nargeolet a déclaré que le submersible Titan d’OceanGate a démontré que “l’innovation et la sécurité peuvent aller de pair”.

« J’ai effectué deux plongées profondes dans le submersible Titan : la première à 1 700 mètres, puis vers le Titanic à 3 840 mètres », a-t-il déclaré. “J’ai une énorme confiance dans ce submersible et dans le professionnalisme de l’équipage d’OceanGate Expeditions.”

Les membres de l’équipe de plongée PH Nargeolet, Scott Griffith et Stockton Rush se tiennent devant le submersible Titan alors qu’il est assis sur la plate-forme de son système de lancement et de récupération. (Photo d’OceanGate)

L’une des innovations d’OceanGate Expeditions concerne l’organisation des équipes de plongée. Certains membres d’équipage sont des employés d’OceanGate et d’autres sont des chercheurs. De plus, OceanGate Expeditions a élargi l’équipage pour inclure des spécialistes de mission qui ont payé jusqu’à 150 000 $ pour participer à l’aventure.

Chaque équipe de spécialistes de mission passera environ une semaine sur le navire de soutien du Titan, le Horizon Arctic de propriété canadienne, et aura la chance de participer à une plongée.

Les pilotes d’OceanGate utilisent un contrôleur de style jeu vidéo pour guider le submersible – une touche technique qui pourrait inspirer les inventeurs de bricolage du monde entier. Et le système mobile de lancement et de récupération de Titan, qui peut être déployé à partir de n’importe quel navire adapté aux conditions de mer anticipées dans la zone de plongée ciblée, est suffisamment innovant pour obtenir un brevet.

L’une des innovations les plus délicates concerne la coque du sous-marin Titan, qui est faite de fibre de carbone et de titane. Lorsque la première version de la coque a été fabriquée et testée, les experts ont déterminé qu’elle pourrait ne pas résister aux pressions extrêmes qui existent sur le fond marin. En conséquence, les ingénieurs d’OceanGate ont dû retourner à la planche à dessin et construire une nouvelle coque avec les conseils de la NASA et d’autres partenaires.

Le submersible Titan d’OceanGate est envoyé depuis son navire de soutien, l’Horizon Arctic. (Photo avec l’aimable autorisation de David Concannon via OceanGate)

OceanGate a également dû faire face à des problèmes météorologiques survenus lors de plongées d’essai aux Bahamas et à des problèmes réglementaires liés au droit maritime canadien. La pandémie de coronavirus de l’année dernière n’a fait qu’ajouter aux défis.

Tous ces retards coûtent de l’argent, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles OceanGate a demandé à ses investisseurs privés de lever 16 millions de dollars lors d’un tour de table annoncé au début de 2020. (La valeur finale du tour s’est avérée inférieure aux 18,1 millions de dollars initialement signalé, en raison des effets économiques de la pandémie.)

Peut-être en raison des défis financiers, Rush s’est assuré de laisser de la place dans le communiqué d’aujourd’hui pour remercier “un groupe spécial d’investisseurs qui ont cru en notre vision”.

« Je suis reconnaissant pour leur soutien continu », a-t-il déclaré.