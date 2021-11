Le sous-officier dénoncé pour abus sexuels à Cáceres est toujours actif

11/03/2021 à 08:51 CET

Gemme de guerre Benito

Les sous-officier de la Cefot rapporté par abus sexuel à un soldat continue au centre. Le commandement de la caserne accusé d’avoir prétendument touché une étudiante en profitant du fait qu’elle était inconsciente a été transféré dans une autre unité bien qu’il continue d’exercer à la base de Santa Ana. Un jour après la révélation de l’affaire, telle que publiée dans ce journal, institutions et organisations se sont prononcées sur la question.

Il a été la Délégation du Gouvernement en Estrémadure lequel a assuré ce mardi que la victime avait été enlevée à l’agresseur présumé mais à aucun moment il n’a précisé si le militaire avait été relégué de ses fonctions jusqu’à la fin de l’enquête. Il se trouve que la distanciation évoquée par la déléguée du gouvernement, Yolanda García Seco, se produit déjà inévitablement car l’étudiante a terminé son stage de formation à Cáceres la semaine dernière et n’est plus dans les installations, car il n’y a donc aucune possibilité qu’elles partagent espace commun.

Sûr les mêmes lignes, le délégué du gouvernement confirmé qu’il y a une plainte et une enquête ouverte, mais a fait appel « à la présomption d’innocence » jusqu’à ce que la procédure soit résolue. Le sujet est devenue de la compétence du Tribunal Militaire, qui procédera à l’instruction de l’affaire. À l’heure actuelle, la procédure est déjà devant le premier procureur militaire territorial de Madrid.

Plus énergique a été montré ce mardi le conseil municipal de Cáceres à cet égard, qui a exprimé sa ferme condamnation des abus allégués et a exprimé sa solidarité avec la victime. Dans des déclarations aux médias, la maire par intérim, María José Pulido, a également apprécié la performance des collègues qui ont dénoncé la situation et celle de la direction du centre, qui a activé le protocole de violence de genre établi par l’armée.

Les faits présumés pour lesquels le militaire a été dénoncé se sont produits le 16 octobre. Comme l’ont confirmé des sources proches de lui et publié dans ce journal, un officier supérieur de l’armée aurait pratiqué des attouchements sexuels sur une étudiante alors qu’elle était inconsciente et en présence d’étudiants de la même entreprise, qui ont tenté de le réduire lorsqu’ils ont réalisé ce qui se passait. . Ces étudiants ont quitté le centre la semaine dernière, bien que la base prépare déjà l’arrivée de 1 300 autres étudiants qui rejoindront les installations lundi prochain.