Le soutien au Brexit bondit alors que l’UE montre de «  vraies couleurs  » – «  Du bon côté de l’histoire!  » | Politique | Nouvelles

Alors que Bruxelles continue d’être critiquée par les électeurs et les dirigeants européens à cause de la débâcle, une nouvelle enquête YouGov a montré un bond en arrière pour soutenir le Brexit. La sortie du Royaume-Uni du club des nations a été créditée pour son succès retentissant sur le front des vaccins.

Jusqu’à présent, 31,7 millions de personnes en Grande-Bretagne ont reçu leur premier vaccin tandis que 5,6 millions sont entièrement vaccinés contre le virus.

Question: « Avec le recul, pensez-vous que la Grande-Bretagne a eu raison ou tort de voter pour quitter l’UE? » 46 pour cent ont dit que c’était la bonne décision.

Le résultat du sondage mené auprès de 1 736 adultes du 31 mars au 1er avril a marqué une augmentation de 2% par rapport au chiffre donné dans une enquête similaire du 25 au 26 mars.

L’ancien député européen du Brexit Party, Rupert Lowe, a déclaré que l’échec des vaccins du bloc aurait un effet d’entraînement qui se ferait sentir dans les années à venir.

Et Jake Pugh, un autre ancien député européen du Brexit Party, a déclaré que le chaos entourant les vaccins en Europe a montré que certains patrons de l’UE sont plus soucieux de conserver leur emprise sur le pouvoir que d’essayer de protéger les populations du virus.

Il a déclaré à Express.co.uk: « Ce sondage indique ce que les Brexiteers ont toujours su.

«Une fois le Royaume-Uni libéré des chaînes de l’UE, la vraie nature de l’organisation se révélera.

«De plus, il réfute l’affirmation désagréable de Remainers selon laquelle les préférences changeraient à mesure que le temps passerait et que les Brexiteers seraient décédés.

Il a déclaré que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, « et son groupe de politiciens en échec ont fait plus pour la cause eurosceptique que quiconque au cours du dernier mois ».

Il a ajouté: «Leur tentative de sabotage de notre déploiement de vaccins laissera un goût amer pendant de nombreuses années à venir.

« L’illusion que le projet de l’UE est un projet d’harmonie et de paix a été totalement brisée. Tout est question de contrôle et ils l’ont perdu! »

M. Pugh a averti que la gestion par l’Europe de la pandémie de coronavirus avait été un « désastre total » et a déclaré que les seuls Britanniques qui croient encore en la puissance du bloc sont des « restes radicalisés ».

Un an après le Brexit et plus de trois mois après la fin de la période de transition du Brexit, M. Pugh a déclaré que certains restes étaient déterminés à lier le Royaume-Uni à l’UE.

Il a averti que la Grande-Bretagne devait « être vigilante alors qu’elle faisait pression pour l’alignement le plus proche » avec Bruxelles et a déclaré que l’inversion du Brexit était son objectif ultime.

Il a ajouté: « Ils estiment que le maintien de liens étroits est la voie de la réintégration. C’est pourquoi la divergence réglementaire et économique est si importante.

« Non seulement il offre vraiment le Brexit, écarte toute chance de rejoindre le bloc corrompu, mais c’est aussi la voie vers la prospérité grâce à de meilleurs emplois et à un coût de la vie plus bas. »

Dans le même sondage, 43% ont déclaré que le Royaume-Uni avait eu tort de quitter l’UE, contre 44% dans l’enquête précédente.

Onze pour cent – contre 12 pour cent – ont dit qu’ils ne savaient pas.