Le soutien aux familles doit être permanent ⋆ .

Il y a un an, mon emploi du temps, comme celui de tant d’autres mères qui travaillent, était rempli à ras bord de voyages d’affaires, de fêtes d’anniversaire d’enfants d’âge préscolaire pour ma fille et de temps social avec mon partenaire et mes amis. Puis tout s’est arrêté brutalement lorsque le pays a été fermé.

En tant que maman, le plus dur a été d’aider ma fille de 5 ans à s’adapter aux changements et à la logistique de mon travail à domicile avec un jeune enfant actif. Bien que je sois reconnaissant d’être dans un partenariat égal où mon mari et moi nous occupons de notre jardin d’enfants ensemble, pour trop de familles, l’acte de jonglage incombe plus aux mamans qu’aux papas.

Le président Biden a maintenant promulgué un programme de relance qui prolonge les congés payés, maintient une aide alimentaire accrue, soutient la réouverture en toute sécurité des écoles et consacre des fonds pour aider les travailleurs essentiels à payer la garde des enfants. En étendant le crédit d’impôt pour enfants pendant un an et en envoyant des chèques mensuels d’un maximum de 300 $ par enfant aux familles, l’American Rescue Plan devrait réduire de moitié la pauvreté des enfants. Dans l’ensemble, il réalise des investissements historiques qui nous aident à élever nos familles en toute sécurité et avec la sécurité économique.

Ces correctifs doivent être plus que temporaires.

Les États-Unis sont le seul pays riche au monde à ne pas offrir de congé familial payé et l’un des rares pays à ne pas avoir de services de garde subventionnés. Les femmes, y compris les femmes d’origine asiatique et des îles du Pacifique, sont surreprésentées dans les emplois à bas salaires, et l’écart salarial persiste. Avec moins d’argent dans nos poches et aucun programme de soins de santé universel, bon nombre d’entre nous ne peuvent pas se permettre les soins dont nous avons besoin.

Près d’un million de mères ont quitté le marché du travail depuis le début de la pandémie pour répondre aux exigences sans précédent de la prestation de soins et de la scolarisation à distance. Pendant ce temps, d’autres mamans sont obligées de continuer à travailler parce que leurs familles dépendent de leurs chèques de paie pour avoir de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de leurs têtes. Plus de la moitié des mères d’origine asiatique américaine sont les principales, uniques ou co-soutiens de famille de leur famille, mais, comme toutes les femmes, elles consacrent encore plus de temps aux tâches ménagères et aux soins que leurs homologues masculins.

Parallèlement à notre frustration et à notre désespoir, tant de mères incapables de tout donner à leur famille ou à leur travail se reprochent également leurs luttes. Nous avons intériorisé les messages d’une culture qui nous dit que nous devons porter le fardeau de la prestation de soins tout en dévalorisant notre travail. Nous n’avons pas échoué. Ce pays nous a laissé tomber.

L’éthique de la responsabilité personnelle domine la politique dans ce pays, malgré ses conséquences dévastatrices. Jusqu’à présent, Covid-19 nous a pris au moins 540000 vies et ce n’est pas encore fait, mais les gouverneurs du Texas et du Mississippi forcent leurs électeurs à se débrouiller seuls après avoir mis fin aux mandats de masque et rouvert leurs États à 100%. Qu’il s’agisse de joindre les deux bouts ou de s’assurer que nos enfants apprennent et grandissent, les mamans ont l’impression que c’est à nous de trouver les solutions pour que nos familles survivent à cette pandémie – et dans l’ensemble, nous avons eu raison.

Trop souvent, il incombe aux mères de trouver les meilleurs moyens de subvenir aux besoins de leur famille. C’est parce que jusqu’à présent, nos législateurs n’ont pas fourni le soutien et les ressources qui correspondent aux réalités que nous vivons. Au cours d’une année entière, une famille de trois personnes comme la mienne aurait reçu des chèques totalisant 2 400 $. Le Congrès sous l’administration Trump n’a rien fait pour soutenir l’industrie de la garde d’enfants en difficulté et a limité le nombre et le type de travailleurs éligibles à un congé payé, une politique qui a expiré en décembre.

La pandémie n’a pas créé les conditions impossibles auxquelles sont confrontées les mamans – elle ne fait que les exacerber. Les mères de couleur, en particulier, ont toujours mené une bataille acharnée contre la stagnation des salaires, la hausse des coûts et avec peu d’aide du gouvernement.

La représentante américaine Grace Meng, une démocrate de New York, a récemment présenté le plan Marshall pour les mamans, un plan pour la réintégration des mères sur le marché du travail. Le projet de loi comprend des congés familiaux payés solides, une augmentation du salaire minimum fédéral à 15 $ l’heure, un soutien en santé mentale pour les mères et d’autres politiques indispensables. Il contient également une vision visant à offrir des services universels de garde d’enfants et d’apprentissage précoce.

Nous avons besoin d’un salaire minimum fédéral de 15 $, car cela augmenterait les salaires de 8 millions de mères. Nous avons besoin de solutions de congés payés permanents qui nous permettent de prendre soin de nous-mêmes et de nos familles quand nous en avons besoin. Nous avons besoin d’investissements transformateurs à long terme qui montrent que le bien-être des familles est une priorité dans ce pays.

Le programme de sauvetage du président Biden contient un certain nombre de dispositions des plans Marshall pour les mamans et fera beaucoup pour aider les femmes et les familles à traverser la pandémie. Mais nous ne pouvons pas oublier qu’avant cette crise, les fissures du système se manifestaient déjà. Bien qu’une grande partie de l’aide du paquet expire à l’automne ou à la fin de l’année, nous devons faire pression pour qu’elle soit permanente.

Cet article a été écrit pour OUI! Magazine, une organisation médiatique nationale à but non lucratif qui fusionne des idées puissantes et des actions pratiques. Licence sous licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

À propos de l’auteur

Sung Yeon Choimorrow est une mère immigrante de première génération qui travaille et est directrice exécutive de NAPAWF, le National Asian Pacific American Women’s Forum. Elle est venue à NAPAWF en tant que directrice nationale de terrain pour construire une base de leaders communautaires les plus touchés par les domaines politiques de la NAPAWF: droits des immigrants, justice économique et santé reproductive, et elle supervise maintenant l’équipe d’organisation.