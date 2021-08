Le soutien continu de Denzel Washington au Wiley College – L’acteur effectue le 4e versement de 100 000 $ ⋆ 10z viral

*Denzel Washington n’a jamais été du genre à revenir sur sa parole.

Ce n’est donc pas un choc pour nous qu’il revienne sur une promesse qu’il a faite en 2007 à l’équipe de débat du Wiley College. Wiley College, un HBCU situé à (Marshall) au Texas, a récemment reçu le quatrième versement de 100 000 $ du million de dollars initialement promis par la Washington’s Family Foundation.

Washington a fait un premier don de 1 million de dollars à la HBCU (Historically Black Colleges and Universities) en 2007 pour soutenir le rétablissement de son programme de débat, qui était inactif depuis le début des années 1900, lorsqu’il était dirigé par le célèbre professeur et poète anglais Melvin B. Tolson. Washington a joué et réalisé le film “The Great Debaters”, qui a relaté l’histoire de l’équipe de débat de l’école sous le mentorat et l’encadrement de Tolson.

Les fonds seront destinés à couvrir les dépenses de l’équipe de débat ainsi que les bourses, rapporte Black Enterprise.

Né le 6 février 1898 – L’équipe de discours et de débat de Melvin B. Tolson au @WileyCollege a maintenu un steak gagnant de 10 ans; remportant un championnat national contre l’@USC en 1935. Denzel Washington a dépeint Bro. Tolson dans le film de 2007, Les grands débatteurs. Joyeux anniversaire frère. Tolson ! pic.twitter.com/Q4XoiGCmWi – Omega Psi Phi (@OfficialOPPF) 6 février 2021

« Être une force dominante en tant que foyer des Grands Débatteurs fait de nous une option très attrayante pour ceux qui sont habiles dans le débat, et ce soutien financier amplifie encore les avantages de devenir un spécialiste du débat Wiley », a déclaré le président du Wiley College, le Dr Herman J. Felton. une annonce.

“Soutenir la prochaine génération d’esprits brillants dans l’art du débat au Wiley College ouvrira tant de portes d’opportunités pour ces étudiants pendant le collège, la carrière et au-delà”, a déclaré Washington dans un communiqué. “Nous sommes honorés de continuer à soutenir les meilleurs et les plus brillants du pays et nous sommes impatients de voir The Great Debaters continuer à faire ce qu’ils font le mieux, gagner.”

En effet, il s’agit d’une tradition et d’une mémoire dont la flamme doit être maintenue à tout prix.