Le soutien de la Maison Blanche à la théorie critique des races démystifie “ l’unité ” de Biden ⋆ .

On ne saurait trop insister sur cela. La théorie critique de la race, un mouvement de gauche proclamant l’idée que les États-Unis sont systémiquement racistes, fouille dans le système éducatif américain. Les enfants sont pris en otage par des administrateurs bien rémunérés, les enseignants sont contraints d’assister à des formations racistes extrémistes organisées par des groupes à but lucratif, et les parents sont laissés dans l’ignorance pour contacter les médias et assumer le rôle de dénonciateurs.

En tant que président, Donald Trump a signé un décret en novembre 2020 pour lancer une Commission 1776 composée de 18 personnes – une initiative qu’il aurait dû prendre bien plus tôt dans son mandat.

«Malgré les vertus et les réalisations de cette nation, de nombreux élèves apprennent maintenant à l’école à haïr leur propre pays et à croire que les hommes et les femmes qui l’ont construit n’étaient pas des héros, mais plutôt des méchants», a écrit la Maison Blanche à propos de la commission. . «Cette vision radicalisée de l’histoire américaine manque de perspective, obscurcit les vertus, déforme les motifs, ignore ou déforme les faits et amplifie les défauts, ce qui entraîne la dissimulation de la vérité et la défiguration de l’histoire.

Mais, comme cela était prévisible étant donné la poussée croissante du Parti démocrate pour le mensonge du racisme institutionnel, le président Joe Biden a annulé la commission le premier jour. À sa place, l’ordre de Biden affirme: «Notre pays est confronté à des crises économiques, sanitaires et climatiques convergentes qui ont iniquités révélées et exacerbées, tandis qu’un mouvement historique pour la justice a mis en évidence les coûts humains insupportables du racisme systémique… C’est donc la politique de mon administration que le gouvernement fédéral doit poursuivre une approche globale pour faire progresser l’équité pour tous, y compris les personnes de couleur et autres qui ont été historiquement mal desservis, marginalisés et affectés par la pauvreté et les inégalités persistantes. »

Ce mot salade, une juxtaposition obscure de concepts tels que l’équité et l’égalité qui dénotent des choses séparées, était une étape prévisible à franchir pour l’administration Biden. L’ordonnance déclare que l’égalité des chances est sans objet en raison du racisme systémique – une affirmation qui nécessite des preuves non représentables Les institutions américaines sont entièrement discriminatoires – mais indique ensuite que la façon de remédier à ce déséquilibre systémique est d’abandonner l’égalité au profit de l’équité (égalité des résultats redistribuée) .

Si les démocrates souhaitent convaincre les Américains que les États-Unis restent institutionnellement racistes comme pendant Jim Crow, il est logique qu’ils agissent pour être aussi vagues que possible tout en poussant des mots à la mode pour évoquer l’émotion. C’est précisément ce qu’a fait la Maison Blanche après la condamnation de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd. Biden et Harris ont cherché à créer une image du racisme systémique à travers l’imagerie et le pathétique.

«Nous devons encore réformer le système… Ce travail se fait attendre depuis longtemps. L’Amérique a une longue histoire de racisme systémique. Les Noirs américains – et les hommes noirs en particulier – ont été traités, tout au long de notre histoire, comme moins qu’humains », a déclaré Harris.

“C’était un meurtre en pleine lumière du jour, et cela a arraché les œillères pour que le monde entier voie le racisme systémique dont le vice-président vient de parler”, a déclaré Biden. «Ce racisme systémique est une tache sur l’âme de notre nation. Le genou sur le cou de la justice pour les Noirs américains, la peur et le traumatisme profonds, la douleur, l’épuisement que les Américains noirs et bruns vivent chaque jour. “

Cela nous ramène à la théorie critique des races. Un plan présenté par l’administration Biden le 19 avril cite directement l’extrémiste raciste Ibram X. Kendi et le «projet 1619» anhistorique du New York Times pour soutenir que le financement des écoles devrait aller aux «écoles à travers le pays… travaillant à incorporer des pratiques antiracistes dans enseigner et apprendre.”

Le plan fonctionne sous le couvert de «l’éducation civique» et affirme qu’encourager et financer la politique identitaire dans les salles de classe américaines est un pas vers «la protection de la démocratie de la nation – en particulier à un moment où ses institutions et ses valeurs fondamentales sont menacées par la désinformation.»

Le ministère de l’Éducation note qu’il met en ligne les réponses des Américains jusqu’au 19 mai à propos de ce plan, mais l’administration Biden a déjà rétabli un ordre que Trump a pris d’accorder un financement fédéral à des institutions pratiquant la théorie critique de la race, une formation au «privilège blanc» ou une autre formation à la diversité. . Il est sans aucun doute que le plan de l’agence se poursuivra, en particulier compte tenu de la longue histoire du secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona dans le Connecticut, supervisant les programmes d’extrême gauche.

Sans aucun doute, la Maison Blanche associe l’éducation civique américaine essentielle à des programmes soutenus par d’éminentes personnalités sectaires, comme Kendi et Nikole Hannah-Jones du «projet 1619», qui ne font qu’opposer les étudiants les uns aux autres et promulguent un discours tendu, racialisé et culture illibérale. Le genre de culture qui nous sépare en nos royaumes, s’éloignant les uns des autres en raison de la fausse publicité d’un biais implicite.

Pensez au récit de Biden que les médias traditionnels poussent constamment. On suppose que les Américains sont dans un «retour à la normale» qui favorisera «l’unité», car c’est «le moment de guérir». Biden a été qualifié de vieux Joe ennuyeux de Scranton, en Pennsylvanie – le politicien vétéran qui a toutes les clés du château pour ramener les États-Unis à ce que les gauchistes considèrent comme approprié.

Mais reconnaître la position du président sur la théorie critique de la race met cette hypothèse au repos. Biden n’est pas un président «ennuyeux»; il gouverne depuis l’extrême gauche. Il n’y a pas de retour à la normalité ou à l’unité sur la table – à moins bien sûr que la division raciale ne soit votre définition d’une culture positive.

L’idée même de la théorie critique de la race, selon laquelle nous ne devons pas être jugés par nos pensées et nos croyances individuelles, mais par notre couleur de peau, est à la base de la doctrine du racisme systémique et de la stratégie d’équité que l’administration Biden a défendues. C’est la définition même de la division.

Les principes de la théorie critique des races sont antithétiques à toute conversation réaliste d’unité en Amérique. Les efforts de la Maison Blanche ne feront qu’étendre le rôle du gouvernement – atomisant et aliénant le peuple américain.