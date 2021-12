Le soutien de l’Australie à la Couronne pourrait décliner pendant le règne du prince Charles, prévient un expert | Royale | Nouvelles

La position du prince Charles sur le changement climatique « politique » envers les Australiens

À la suite de la décision de la Barbade de devenir une république le 30 novembre, on craint de plus en plus que d’autres pays du Commonwealth ne suivent l’ancienne colonie des Caraïbes en rompant les liens avec la couronne britannique. L’Australie, une nation qui a voté pour rester une monarchie constitutionnelle par 55 pour cent contre 45 pour cent lors de son référendum en 1999, a été présentée comme un pays qui pourrait emboîter le pas.

Le professeur de l’Université de Sydney, le Dr Cindy McCreery, a parlé à Express.co.uk des changements potentiels à apporter au règlement constitutionnel australien à l’avenir.

Se demandant si la cérémonie de Bridgetown à la Barbade pourrait accroître le soutien au républicanisme en Australie, le Dr McCreery a déclaré : « Je pense que le fait que la Barbade devient une république fait les gros titres en Grande-Bretagne qu’ici.

« Cela dit, je pense que c’est pertinent et je pense que c’est un moment où les Australiens commencent à penser à l’avenir, mais je tiens à préciser qu’en Australie, la discussion sur l’évolution vers une république est compliquée pour un nombre de raisons.

Le professeur de l’Université de Sydney a également averti qu’il serait irréaliste de penser que l’Australie deviendra une république sous le règne de la reine Elizabeth II, 95 ans, que les choses pourraient changer après le couronnement du prince Charles, 73 ans.

En prévision du règne du prince de Galles, McCreery a déclaré : « À bien des égards, elle [Queen Elizabeth] a été un chef d’État tellement vénéré et admiré en Australie, mais aussi dans le monde entier, qu’il est difficile d’envisager un chef d’État qui serait tout aussi admiré et respecté.

Elle a ajouté: « Je pense que ce que vous commencerez à voir arriver, c’est lorsque la reine décèdera, c’est à ce moment-là que les choses bougeront. »

JUST IN: Le prince William ouvrira la voie au concert de Kate alors que Duke se rapproche de devenir roi

Le soutien de l’Australie à la Couronne pourrait diminuer pendant le règne du prince Charles, prévient un expert (Image: .)

« À bien des égards, elle [Queen Elizabeth] a été un chef d’État tellement vénéré et admiré. » (Image: .)

Le prince Charles a récemment critiqué le Premier ministre australien Scott Morrison, 53 ans, pour l’inaction présumée de Canberra dans la lutte contre le changement climatique.

Mais lorsqu’on lui a demandé si cela avait eu un impact sur le soutien à la couronne en Australie, le professeur basé à Sydney a semblé sceptique et a plutôt suggéré que d’autres problèmes au sein du cabinet pourraient causer des problèmes aux monarchistes.

« C’est complexe avec Charles parce que d’un côté je pense qu’il est admiré pour son activisme contre le changement climatique… [but] d’un autre côté, je pense que Charles est un peu controversé en raison de la légère inquiétude concernant sa relation avec Harry et Meghan », a-t-elle déclaré.

En fait, McCreery a également suggéré que les membres plus jeunes de la famille royale pourraient bénéficier d’un soutien plus large que le duc de Cornouailles.

Lorsque le prince William, 39 ans, Kate Middleton, 39 ans, et le prince George, 8 ans, ont visité le pays « Down Under » en 2014, les Cambridges sont retournés au Royaume-Uni avec le Sydney Herald affirmant que le soutien à une république australienne avait atteint son niveau le plus bas depuis plus plus de trois décennies.

Le soutien à Elizabeth, qui a visité l’Australie pour la dernière fois en 2011, a également été fort depuis sa tournée dans le Commonwealth en 1954, lorsqu’environ les trois quarts des Australiens se sont alignés dans les rues pour apercevoir le monarque.

LIRE LA SUITE: La reine saluée par Joe Biden pour avoir donné «l’exemple pour le monde»

Cambridges est revenu au Royaume-Uni après avoir entamé le soutien australien à une république (Image: .)

McCreery a averti qu’il y avait une « préoccupation » concernant la relation de Charles (à gauche) avec Harry (à droite) et Meghan (Image: .)

Cependant, le Dr McCreery a affirmé que les jeunes Australiens et ceux de l’extérieur de la communauté anglo-celtique du pays soutenaient beaucoup moins la famille royale.

Le professeur a également souligné la nécessité de considérer ce qui remplacerait la monarchie constitutionnelle lors de la réflexion sur la façon dont un référendum pourrait se dérouler.

« La principale leçon du référendum de 1999 », a-t-elle expliqué, « est qu’il faut avoir le soutien du public sur le mécanisme de détermination du prochain chef d’État.

« Il y a eu beaucoup de critiques en 1999 selon lesquelles la question, la façon dont elle était posée, était déroutante pour les gens. »

McCreery a ajouté : « S’il existe un programme républicain crédible avec un mécanisme très clair, bien compris et largement soutenu pour sélectionner le prochain chef d’État et, idéalement, des candidats remarquables que les gens soutiennent largement, je pourrais nous voir devenir une république dans le 10 prochaines années.

Cependant, cela dépendra également en grande partie de la politique intérieure australienne.

Bien qu’il existe des exceptions à la règle, comme l’ancien Premier ministre libéral Malcolm Turnbull, 67 ans, le Dr McCreery a affirmé que le parti de Scott Morrison offrirait plus de protection et de soutien à la firme que le parti travailliste.

A NE PAS MANQUER :

« Comment le saurait-il ? » Le prince Harry s’est moqué d’avoir exhorté les Britanniques à quitter leur emploi [LIVE]

William lève le voile sur un « combat massif » entre George et Charlotte [REVEALED]

Kate et William offriront un rameau d’olivier à Meghan et Harry [SPOTLIGHT]

Prince Charles à la Barbade (Image: .)

Sa Majesté en Australie en 2011 (Image: .)

L’Australie devrait organiser ses prochaines élections fédérales en 2022 et de récents sondages d’opinion suggèrent que M. Morrison, qui est un monarchiste constitutionnel autoproclamé, est actuellement à la traîne du leader travailliste de tendance républicaine Anthony Albanese, 58 ans, dans le vote préféré des deux partis.

Parlant de l’importance de la politique partisane pour l’avenir de la famille royale en Australie, le Dr McCreery a déclaré: « Si Elizabeth est toujours la reine [and] si le gouvernement libéral est toujours au pouvoir, je pense que l’Australie sera probablement encore une monarchie constitutionnelle dans 10 ans.

Bien que le Dr McCreery prétende que le soutien à la monarchie persisterait pendant le règne d’Elizabeth, le directeur national et PDG du Mouvement républicain australien Sandy Biar a semblé catégorique que leur campagne commence maintenant.

M. Biar a déclaré : « Le moment est venu d’entamer une discussion nationale sur la transformation de l’Australie en république. Cela ne devrait pas attendre que le roi Charles soit sur le trône.

Il a ajouté : « Le Mouvement de la République australienne a écouté attentivement les points de vue des Australiens et a établi un consensus alors que nous nous rapprochons de la présentation d’une alternative positive à la monarchie britannique. »

Mais le président national de la Ligue monarchiste australienne Philip Benwell a également déclaré à Express.co.uk que le groupe était « prêt et prêt à se mobiliser et à mener la prochaine campagne » tout en affirmant que la flamme républicaine n’avait été « gardée vivante que parce qu’elle est [the] politique officielle du Parti travailliste australien ».

« Il y a eu beaucoup de critiques en 1999 selon lesquelles la question était déroutante pour les gens. » (Image : .)

Le Premier ministre australien Scott Morrison est un monarchiste constitutionnel (Image : .)

Lorsqu’on lui a demandé quel serait, selon lui, le résultat d’un référendum hypothétique, M. Benwell a déclaré : [is laid bare] Je crois que les gens résisteraient et voteraient non.

Le président national de la Ligue monarchiste australienne a également affirmé que si les républicains ne détaillaient pas les changements constitutionnels proposés avant un référendum, la Ligue monarchiste australienne contesterait cela et serait même prête à aller devant la Haute Cour.

Cependant, M. Benwell a également averti que le programme du prince de Galles sur le changement climatique pourrait entraver le soutien à la couronne.

« Si la passion du nouveau roi pour l’action climatique l’emporte sur cela, alors la monarchie pourrait être affaiblie », a-t-il déclaré.

Express.co.uk a également contacté le bureau de presse du Premier ministre australien pour obtenir de plus amples commentaires sur les projets constitutionnels de Canberra à l’avenir.