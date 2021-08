Le soutien de Pacquiao-Spence se profile avec trois combats supplémentaires

in

On connaît déjà, bien que cela n’ait pas été officiellement annoncé, les combats qui accompagneront le combat attendu entre les Américains Errol Spence Jr. (27-0, 21 KO) et la légende philippine Manny Pacquiao (62-7-2, 39 KO), qui se jouera le 21 de ce mois à Las Vegas.

En jeu, les titres mondiaux IBF et WBC des poids welters de l’Américain, mais pas la WBA de la catégorie, dont Pac-Man a été dépouillé dans les bureaux alléguant l’inactivité et n’a pas été rendu, avec sa colère conséquente.

Fait intéressant, le détenteur de la ceinture de champion du monde WBA de cette catégorie, le Cubain Yordenis Ugas (26-4, 12 KO) exposera le titre pour la première fois, face à l’Argentin Fabien Maidana (18-1, 13 KO), frère cadet de l’ancien champion Marcos. Il semble être un concurrent officiel qui a fait moins que de nombreux autres combattants chez les poids welters peuplés, et nous verrons sa performance dans le premier combat majeur de sa carrière.

Il y aura un troisième combat poids welters. Victor Ortiz (32-6-3, 25 KO), après plus de trois ans d’inactivité, il ajustera à nouveau ses gants pour voir leurs visages avec Robert Guerrero (36-6-1, 20 KO), qui n’a pas combattu depuis deux ans. Un procès vintage qui nous attend entre deux guerriers vétérans, au pronostic incertain.

Enfin, au poids plume, le concurrent philippin Marc Magsayo (22-0, 15 KO) aura un test de plus en route vers le titre mondial contre Julio Ceja (32-4-1, 28 KO). El Pollito n’a pas connu la victoire depuis 2017, après avoir perdu deux matchs et fait match nul depuis lors. Magsayo, clairement en hausse, devrait pouvoir battre le Mexicain et chercher les ceintures importantes d’ici fin 2021. L’interview qu’il a accordée à ESPABOX il y a quelques mois est à lire ici.

Cela ne ressemble pas à un undercard qui est à la hauteur de l’un des combats de l’année, au niveau médiatique et sportif. Espérons qu’ils soient au moins divertissants pour le spectateur, car il sera temps de veiller tard pour continuer la soirée. On ne sait pas s’il pourra être suivi en Espagne à la télévision, trois semaines après la célébration.