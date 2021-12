Le soutien de Sean Connery à l’indépendance de l’Écosse « l’a retardé pour devenir chevalier » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Sean Connery plaisante sur les gens avec des « chemises qui traînent » en 1997

Sean Connery était l’un des plus grands acteurs que le Royaume-Uni, sinon le monde, ait jamais vu. En tant que premier James Bond, il a joué dans sept films en tant que 007, remportant de nombreux prix en cours de route. Il a déjà été élu « Homme le plus sexy du monde » par le magazine People et a gagné de nombreux fans à travers le monde pour son travail. En plus d’être un acteur remarquable, M. Connery avait de fortes opinions politiques.

Il était membre du Parti national écossais et a fait campagne pour l’indépendance de l’Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni tout au long de sa vie, soutenant également le parti financièrement.

La totalité de ses frais d’un million de livres sterling de Diamonds are Forever a été reversée au Scottish International Education Trust, une organisation qu’il a cofondée et qui s’est engagée à aider les jeunes Écossais à acquérir une éducation.

Son financement du SNP a cependant cessé en 2001, lorsque le Parlement a adopté une loi interdisant le financement à l’étranger d’activités politiques.

Ses opinions, cependant, ne lui ont pas toujours valu des amis au nord de la frontière.

Alors qu’il a reçu le titre de chevalier de la reine en 2000, il avait déjà été nommé deux fois pour cet honneur.

Les deux nominations en 1997 et 1998 auraient fait l’objet d’un veto de Donald Dewar, qui était alors secrétaire d’État pour l’Écosse.

M. Connery donnait à l’époque 4 800 £ par mois aux coffres du SNP, selon la BBC.

Le célèbre critique de télévision Euan Ferguson a écrit dans The Guardian en 2004 : « La fin des années 90 a été une mauvaise période : sa [Connery’s] l’adhésion à la cause du SNP a tellement irrité les travaillistes écossais, dont la défense inlassable de la décentralisation plutôt que de l’indépendance totale a au moins abouti à ce nouveau Parlement, que son titre de chevalier est largement considéré comme ayant été bloqué.

« Connery n’était pas heureux, et on pourrait affirmer que ses sentiments étaient justifiables.

« Il n’était pas seulement la plus grande star écossaise mais britannique, et il avait tout fait depuis l’un des débuts les plus difficiles de sa vie, tout fait lui-même, et pourtant on lui refusait l’honneur qu’il estimait mériter parce qu’il avait osé entrer dans le serpent. gouffre de la politique écossaise.

Le site Web de M. Connery a fait écho à ceci : « Tout au long de sa vie, Sir Sean Connery a été un ardent partisan de l’Écosse.

« Bien qu’il soit généralement admis que son soutien à l’indépendance de l’Écosse et au Parti national écossais a retardé son titre de chevalier pendant de nombreuses années, son engagement envers l’Écosse n’a jamais faibli. »

La section biographie de son site Web disait : « La politique au Royaume-Uni a plus d’intrigues qu’un complot de James Bond.

« Bien que l’Écosse ne soit pas encore indépendante, elle a un nouveau parlement. »

Il a déclaré que M. Connery « croyait fermement » que l’Écosse obtiendrait son indépendance de son vivant.

Il n’a pas réalisé son souhait, car il est décédé l’année dernière dans son sommeil.

Il a cependant reçu la chevalerie qu’il méritait.

Il a été fait chevalier par la reine d’Édimbourg pour ses services rendus au cinéma, lors d’une cérémonie qu’il avait spécifiquement demandé d’avoir dans sa ville natale.

Vêtu d’une tenue traditionnelle des Highlands et accompagné de son épouse Michelle et de son frère Neil, il s’agenouilla tandis que la reine lui touchait légèrement les épaules avec une épée.

Ils se serrèrent la main et bavardèrent quelques instants.

Il a révélé plus tard que la reine lui avait demandé à quelle fréquence il venait en Écosse, puisqu’il vivait à Marbella à l’époque.

M. Connery a déclaré à l’époque : « Je pense que c’est un grand honneur pour l’Écosse. Il n’y a qu’un seul jour du système d’honneur ici.

« C’est l’un des jours les plus fiers de ma vie. »

L’histoire de Sean était remarquable et l’ultime histoire des chiffons à la richesse.

Né à Edimbourg en 1930, sa famille était si pauvre qu’il dut dormir dans le tiroir du bas de la commode de ses parents.

Il a commencé à travailler à l’âge de neuf ans seulement, effectuant une série de travaux subalternes pour aider sa famille à s’en sortir.

Il a quitté l’école à 13 ans et a rejoint la Royal Navy en 1946, avant de recevoir un congé médical.

Lors d’une compétition de bodybuilding à Londres en 1953, il a entendu que des auditions avaient lieu pour la production du classique de Rodgers & Hammerstein « South Pacific ». Il a décroché un petit rôle en tant que l’un des choristes des Seabees et a travaillé divers autres rôles en tant que figurants au milieu des années cinquante.

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

