Le soutien des joueurs permet à Arsenal de devancer West Ham dans la course aux attaquants

Arsenal a dépassé West Ham dans la course à un attaquant prolifique grâce à une raison clé, selon un rapport.

Les Gunners sont à la recherche du remplaçant à long terme d’Alexandre Lacazette. Le Français est en fin de contrat en juin et devrait partir en transfert gratuit.

Les pourparlers sur un nouvel accord ont commencé en mars mais n’ont jamais vraiment démarré. Il semble que Lacazette soit prêt à quitter le nord de Londres à la recherche d’un nouveau défi.

Un certain nombre de buteurs ont été désignés comme successeurs potentiels. Youssef En-Nesyri est un nom qui continue d’être véhiculé.

Le joueur de 24 ans a marqué 18 buts en Liga en 2020-21 alors que Séville a terminé quatrième du classement. Il a également réussi six buts en huit matchs de Ligue des champions avant leur défaite en huitièmes de finale contre le Borussia Dortmund.

La forme d’En-Nesyri signifie qu’il porte une étiquette de prix lourde. West Ham a soumis une offre de 27 millions de livres sterling pour lui en janvier mais a été repoussé. Séville a depuis demandé 45 millions de livres sterling pour sa signature.

Une alternative moins chère pour Arsenal et West Ham est Paul Onuachu de Genk. L’as a réussi un impressionnant 35 buts en 41 matches la saison dernière. Il a porté cette course dans cette saison, marquant 12 fois en 18 sorties.

West Ham a fait d’Onuachu leur objectif numéro un pour janvier il y a quelques semaines.

Mais ils pourraient perdre alors qu’Arsenal se prépare à déménager pour le Nigérian. Sport Witness, citant des articles de la presse italienne, suggère qu’Arsenal a fait une approche pour la star.

Ils le traquent depuis un certain temps et sont maintenant prêts à lancer un raid. Les rivaux de la Premier League, Aston Villa, surveillent également la situation.

On prétend qu’Arsenal pourrait gagner la course grâce à la préférence de transfert d’Onuachu. Plus tôt cette année, il a révélé son amour pour les Gunners.

« J’aime vraiment Arsenal », a-t-il déclaré (via HITC). « [Emmanuel] Adebayor, l’un des joueurs que j’admirais le plus, y a joué. J’étais vraiment fan de lui, ainsi que de Kanu. J’aime aussi beaucoup regarder Arsenal.

L’agent d’Onuachu a suivi ces commentaires en admettant que ce serait « bien » si Arsenal le signait.

Le paria d’Arsenal fait un « plan » d’Emirates

Pendant ce temps, le défenseur central d’Arsenal William Saliba prépare son retour aux Emirats.

Le jeune a été signé de St Etienne il y a deux ans mais n’a pas encore fait ses débuts. Il a été prêté à Nice et Marseille.

Le Telegraph fournit une mise à jour sur Saliba. Ils rapportent qu’il est impatient de faire sa marque dans la première équipe d’Arsenal la saison prochaine.

Il a entretenu des relations avec les stars des Gunners Bukayo Saka et Eddie Nketiah tout en représentant Marseille. On espère que cela renforcera sa position dans l’équipe.

Saliba souhaite également améliorer son anglais. Il suivra un cours pour améliorer sa compréhension et son expression orale.

