Le soutien d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United reste inchangé – News 24

La position d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United reste complètement solide, si l’on en croit les informations du club.

Andy Mitten, Gary Neville, Laurie Whitwhell, James Ducker, Paul Hirst – tous les grands noms du monde du journalisme ont appris la même chose de l’intérieur de Man United. Solskjaer n’est pas menacé d’être limogé.

Maintenant, pour tant de fans de United, ce n’est tout simplement pas assez bon, mais même s’ils moussent à la bouche pour qu’Ole soit limogé, cela ne va tout simplement pas se produire pour le moment.

La raison en est que Solskjaer a gagné suffisamment de crédit avec le travail de reconstruction qu’il a effectué au cours des trois dernières années pour être dans cette position sans menace pour le moment, que les fans le veuillent ou non.

Une grande partie du travail qu’Ole a fait, nous ne le verrons jamais, le fonctionnement interne du club, les changements subtils de la culture interne.

Il ne fait aucun doute que le football est catastrophique en ce moment et c’est la chose la plus importante, mais il est clair qu’il y a plus que ce sur quoi Ole a travaillé depuis le remplacement de Jose Mourinho.

Et pour beaucoup de fans, la position de Neville de ne pas jeter publiquement Solskjaer sous le bus sape sa position d’expert. Prenez ce qu’il a dit dans Monday Night Football sur Sky Sports.

🗣 « J’ai des fans de Man United sur ma chronologie tout le temps disant » c’est ton pote tu ne l’appelleras pas » non je ne le ferai pas. » @GNev2 défend les critiques qu’il a reçues des fans pour ne pas avoir appelé Man United va limoger Ole Gunnar Solskjaer pic.twitter.com/V1hS2f2jhA – Football Daily (@footballdaily) 18 octobre 2021

Je veux dire, tu ne peux pas être sérieusement surpris par ça, n’est-ce pas ? Que Neville ne jette pas un ami sous le bus ?

C’est une position difficile pour lui et il est fermement assis sur cette clôture. Je ne m’attendrais à rien de moins, même si je voulais un peu plus d’impartialité.

La base de fans de United est très divisée en ce moment et généralement à ce stade, le début de la fin est proche pour le manager, mais tout ce que nous lisons et entendons sur Ole suggère que ce n’est pas le cas.

Cependant, je refuse de croire que sa position reste sécurisée à 100% si United sort des matchs de l’Atalanta et de Liverpool avec de mauvais résultats et de mauvaises performances.

Le football est bien sûr une affaire de résultats, mais avec le stade où se trouvent les fans de United, les performances de Solskjaer seront tout aussi importantes. Ole a un travail difficile à accomplir, même si ceux qui tiennent l’arme à l’intérieur de United ne la pointent pas encore sur lui.