Le soutien en liquidités de RBI pour aider les MPME touchées par Covid à se remettre sur la voie de la reprise, à surmonter la crise de trésorerie: experts

La RBI avait annoncé début mai le Resolution Framework 2.0 pour les particuliers, les petites entreprises et les MPME.

Des représentants du vaste secteur des MPME en Inde – saluant les mesures de soutien aux liquidités annoncées vendredi par la Reserve Bank of India – ont déclaré que les dernières incitations remettraient les petites entreprises sur la voie de la reprise avec un soulagement immédiat de la crise du fonds de roulement. Vendredi, la banque centrale avait annoncé Rs 16 000 crore de soutien spécial en liquidités à la SIDBI pour la rétrocession ou le refinancement jusqu’à un an afin de répondre aux besoins des MPME, en particulier dans les districts pauvres en crédit et ambitieux. La RBI avait également augmenté le seuil d’exposition globale maximale de 25 crores de Rs à 50 crores de Rs pour les MPME, les petites entreprises et les prêts individuels afin de permettre à davantage d’emprunteurs de restructurer leur dette dans le cadre du cadre de résolution 2.0. De plus, un soutien de liquidité distinct de Rs 15 000 crore avec une durée d’occupation allant jusqu’à trois ans a été annoncé pour les secteurs à forte intensité de contact tels que l’hôtellerie et les services auxiliaires ainsi que les segments de la beauté et des soins personnels jusqu’au 31 mars 2022.

«La décision de RBI d’étendre la fenêtre de liquidité de 15 000 crores de Rs pour les secteurs à forte intensité de contact est un énorme soulagement pour les MPME… Alors que les restrictions de type verrouillage continueront d’avoir un impact sur l’industrie hôtelière, l’industrie du voyage et le segment de la beauté et des salons pour les mois à venir. de plus, les commerçants continueront de subir des pressions sur les revenus. Cette décision aidera ces secteurs à surmonter les problèmes de trésorerie et de fonds de roulement », a déclaré Manish Patel, fondateur et PDG de Mswipe.

Début mai, la RBI avait annoncé le cadre de résolution 2.0 pour permettre aux particuliers, aux petites entreprises et aux MPME – avec des prêts allant jusqu’à 25 crores de roupies et qui n’ont pas bénéficié d’une restructuration sous le cadre de résolution 1.0 et autres et ont été classés comme « standard » au 31 mars. , 2021 — bénéficier d’une restructuration unique dans le cadre du cadre proposé jusqu’au 30 septembre 2021. Cependant, pour ceux qui avaient bénéficié d’une restructuration dans le cadre de la résolution 1.0, le gouverneur Shaktikanta Das avait autorisé les banques à modifier leurs plans pour augmenter la période du moratoire et/ ou prolonger la durée résiduelle jusqu’à un total de deux ans.

«RBI a décidé d’étendre une facilité spéciale de liquidité de Rs 16 000 crore à SIDBI pour la rétrocession/le refinancement grâce à de nouveaux modèles et structures. L’impact sera visible en assurant un flux de crédit soutenu dans l’économie réelle. L’élargissement du cadre de résolution 2.0 à Rs 50 crore étendra la couverture de crédit à un plus grand nombre de particuliers et d’entreprises… Les mesures d’allègement catalysent la reprise des MPME et stimulent davantage la stabilité financière de l’économie », Shachindra Nath, président exécutif et directeur général, U GRO Capital.

Depuis que la deuxième vague de la pandémie a frappé après la mi-février de cette année, les MPME, en particulier dans le commerce de détail, y compris le secteur de l’hôtellerie, demandent un soutien immédiat au crédit pour faire face aux pertes commerciales dues aux blocages à travers le pays. La deuxième vague avait réduit les efforts de reprise des petites entreprises approchant le niveau de croissance des entreprises d’avant Covid.

«La déclaration du gouverneur de la RBI a poursuivi la position prudente, calibrée et urgente de la RBI. Compte tenu de l’impact clair de la deuxième vague de COVID-19 sur les zones non urbaines, l’accent mis sur l’économie locale au sens large, en particulier les MPME et les magasins maman et pop qui sont toujours vitaux pour le tissu global de l’Inde, a été un objectif majeur de les mesures proposées. Après avoir abordé la création et la fourniture de liquidités, la RBI a consciemment pris en compte la nécessité d’assurer une distribution égale du crédit et des liquidités aux secteurs particulièrement touchés », a déclaré Anish Mashruwala, associé, J Sagar Associates.

La banque centrale avait catégoriquement cité dans sa déclaration de vendredi que les hôtels et restaurants, les agents de voyages, les voyagistes et les installations d’aventure/patrimoine, les services auxiliaires de l’aviation tels que l’assistance au sol et la chaîne d’approvisionnement, et d’autres services qui incluent les opérateurs de bus privés, la réparation automobile les services, les prestataires de services de location de voitures, les organisateurs d’événements/conférences, les cliniques de spa et les salons de beauté ou les salons de beauté sont les secteurs à forte intensité de contact pour lesquels la fenêtre de liquidité distincte de 15 000 Rs a été ouverte. Alors que l’organisme industriel Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde (FHRAI) a salué cette décision, il a demandé à la RBI de prolonger le mandat de trois à cinq ans.

« L’injection de liquidités fournira aux entreprises hôtelières à court d’argent le soutien de liquidité dont elles ont tant besoin, sans lesquelles l’industrie n’aurait pas pu survivre. Cependant, nous demandons à la RBI de prolonger le mandat d’au moins cinq ans. Une durée de trois ans n’est tout simplement pas suffisante pour se remettre des turbulences financières que traverse l’industrie… Le secteur de l’hôtellerie était au bord de l’effondrement avec des revenus tombant en dessous de 10 pour cent des niveaux d’avant COVID. L’annonce a offert à l’industrie une bouée de sauvetage dans ses efforts pour survivre », a déclaré Gurbaxish Singh Kohli, vice-président, FHRAI.

