Le soutien est incroyable mais c’est agréable de prendre le volant

Juan Manuel Correa a déclaré qu’il était “plus proche du rythme que ce à quoi je m’attendais” après avoir terminé sa première séance d’essais officiels de Formule 3 au Red Bull Ring la semaine dernière.

Le pilote équatoro-américain a eu deux jambes cassées et a été mis dans le coma provoqué à la suite du tragique accident de Spa-Francorchamps en 2019 qui a vu son compatriote F2 Anthoine Hubert tué, mais a juré de reprendre la course et de conduire pour le Grand Prix ART en F3. cette saison.

Correa est toujours en rééducation suite à ses blessures et continue de porter une attelle de jambe, mais a pu boucler 158 tours au total sur les deux jours de test, établissant le 18e temps le plus rapide.

«Les premières sensations étaient vraiment bonnes», a déclaré Correa, comme le rapporte la Formule 1. «J’ai immédiatement senti que c’était assez similaire à la conduite de la F2 – elle a beaucoup d’appui.

«Je pense que tout au long des deux jours, j’étais en fait un peu plus proche du rythme que ce à quoi je m’attendais, donc c’était positif, même s’il reste encore beaucoup de choses sur lesquelles travailler.

«Nous avons fait des tests, ce que nous ne nous attendions pas à faire car nous pensions qu’il me faudrait un peu plus de temps pour reprendre le rythme avec la voiture et apprendre la voiture. Mais nous avons déjà pu apporter des modifications à la voiture car mes retours étaient plutôt bons. »

Si Correa a admis que le soutien qu’il a reçu depuis l’accident a été «incroyable», il a déclaré que c’était bien de supprimer les «distractions» et de revenir «au volant».

«J’ai adoré l’attention médiatique que je reçois», a-t-il ajouté.

«Habituellement, je ne suis pas vraiment un grand gars des médias, mais le soutien de tout le monde a été incroyable. Je regardais les messages vendredi quand nous avons sorti la vidéo de mon casque et c’était fou. Je sens que les gens sont vraiment heureux pour moi et c’est un sentiment génial,

«C’était agréable de prendre le volant, de faire ce que j’avais à faire et de me débarrasser de toutes les distractions et de commencer enfin à travailler sur la saison. Cela a mis du temps à venir pour moi, donc c’était une sensation formidable d’être là-bas.