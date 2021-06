Le soutien public à Britney Spears signifie peu au tribunal – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Le puissant plaidoyer de Britney Spears auprès d’un juge pour mettre fin à la tutelle qui contrôle sa vie depuis 2008 a suscité la compassion et l’indignation des fans, des célébrités qui se rangent à ses côtés et même des observateurs occasionnels qui disent que la chanteuse mérite son indépendance.

Mais les avocats traitant de ces questions disent que le discours lui-même ne l’a peut-être pas aidée à travers le processus juridique, qui sera long et ardu.

« Quand Britney parlait, le monde écoutait. C’était incroyable », a déclaré l’avocat en droit de la famille Peter Walzer.

“Maintenant, je doute que le juge l’achète et la laisse sortir de la tutelle.”

Avec son discours passionné et parfois émouvant mercredi devant la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Brenda Penny, Spears a pris la parole pour la première fois en 13 ans lors d’une audience publique sur la tutelle, qu’elle a qualifiée d'”abusive” et de “stupide”. La curatelle a été décrétée lorsque la chanteuse, hantée par les paparazzis et la surveillance de la presse lors de ses débuts en tant que mère, a subi une crise de santé mentale très publique en 2008.

Spears a passé en revue le discours dans une publication Instagram jeudi, s’excusant “de prétendre que j’allais bien au cours des deux dernières années”.

“Je l’ai fait pour ma fierté et parce que j’avais honte de révéler ce qui m’arrivait”, a-t-il déclaré, avant d’ajouter :

Croyez-le ou non, faire semblant d’aller bien m’a aidé.

Au tribunal, Spears a déclaré qu’elle avait été forcée de continuer à utiliser un dispositif intra-utérin pour la contraception et de prendre d’autres médicaments, l’empêchait de se marier ou d’avoir d’autres enfants et ne lui permettait pas d’utiliser son propre argent. Elle a renié son père et les autres personnes qui la contrôlent.

Le discours était convaincant pour les mêmes raisons qu’il peut être problématique pour le tribunal. Spears a parlé très rapidement, souvent en termes grossiers, et pouvait sembler incontrôlable alors qu’elle racontait les injustices et les troubles émotionnels qu’ils lui avaient causés.