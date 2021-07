“Le soutien que j’ai reçu me montre que je suis plus que mes résultats”

29/07/2021 à 7h19 CEST

. / Tokyo

gymnaste américain Simone Biles a remercié l’amour reçu Depuis qu’elle a annoncé son retrait de, jusqu’à maintenant, deux finales des Jeux de Tokyo, ce qui lui a fait comprendre que sa personne est plus que ses résultats. “Le torrent d’amour et de soutien que j’ai reçu m’a fait réaliser que je suis plus que mes résultats et ma gymnastique, ce à quoi je n’avais jamais vraiment cru auparavant”, a posté Biles sur ses réseaux.

Ce commentaire de Biles, le premier à mettre en ligne sur ses réseaux après avoir fait un pas de côté à Tokyo 2020 et avoué avoir problèmes de santé mentale, est devenu viral immédiatement et a reçu de nouveaux échantillons de soutien, en particulier de la part de personnes ayant subi les mêmes difficultés.

Biles, dominateur absolu de la gymnastique mondiale depuis 2013, a lancé à Tokyo un appel “à protéger le corps et l’esprit” des athlètes.

Retiré des finales par équipes et individuelles des Jeux, l’évaluation des médecins déterminera s’il pourra disputer les finales des appareils les 1, 2 et 3 août.