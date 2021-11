Le souvenir glaçant du prince Harry de la lutte médiatique de Diana : « Incapable de conduire avec des larmes » | Royale | Nouvelles

Le nouveau documentaire de la BBC Two « Les princes et la presse » a été diffusé ce soir à 21 heures, le deuxième épisode du programme devant être diffusé la semaine prochaine. Le documentaire controversé voit le journaliste Amol Rajan examiner les circonstances entourant la décision des Sussex de se retirer de leurs fonctions royales supérieures. Le programme examine également l’impact que l’expérience de Diana avec la presse et les diffuseurs a eu sur ses fils, le prince William et Harry.

La reine, le prince Charles et William auraient tous menacé de boycotter la BBC en raison du refus du diffuseur de leur permettre de voir à l’avance le documentaire sur les relations de la famille royale avec les médias.

Les trois ménages se sont unis par crainte que le programme ne répète les affirmations selon lesquelles William et Harry se sont informés l’un contre l’autre par l’intermédiaire de leurs assistants.

Depuis qu’il a quitté le cabinet l’année dernière aux côtés de son épouse Meghan Markle, Harry a parlé franchement de la vie royale et de sa propre relation avec les médias dans une poignée d’interviews très médiatisées.

S’adressant à la présentatrice américaine Oprah Winfrey pour le documentaire Apple TV « The Me You Can’t See » en mai, le duc de Sussex a révélé qu’il était toujours hanté par le traumatisme de la perte de sa mère en 1997.

Parlant de ses souvenirs de Diana, Harry a déclaré: « Malheureusement, quand je pense à ma mère, la première chose qui me vient à l’esprit est toujours la même encore et encore.

« Attaché dans la voiture, ceinture de sécurité en travers avec mon frère dans la voiture également et ma mère conduisant et poursuivie par trois, quatre, cinq cyclomoteurs avec des paparazzi.

«Elle était toujours incapable de conduire à cause des larmes.

« Il n’y avait aucune protection. »

Harry a également admis qu’il craignait de perdre sa femme Meghan, qui s’était ouverte dans une interview à CBS avec Oprah en mars au sujet de sa bataille pour la santé mentale.

Les Sussex avaient été cinglants envers les médias britanniques et ont affirmé que la santé mentale de Meghan n’avait pas été prise en charge alors qu’elle était membre du cabinet dans une interview révélatrice controversée.

Dans ‘The Me You Can’t See’, Harry a admis qu’il craignait de perdre sa femme et a affirmé que cela avait contribué à sa décision de quitter la famille royale et au regard critique des médias auquel ils étaient soumis.

Il a affirmé : « Ma mère a été poursuivie jusqu’à la mort alors qu’elle était en couple avec quelqu’un qui n’était pas blanc, et maintenant, regardez ce qui s’est passé.

« Vous parlez de l’histoire qui se répète ? Ils ne s’arrêteront pas jusqu’à ce qu’elle meure.

« C’est incroyablement déclenchant de perdre potentiellement une autre femme dans ma vie. »

Le nouveau documentaire sur les relations du cabinet avec les médias aurait accru les tensions entre la famille royale et la BBC.

Le diffuseur serait sensible à ses relations avec le cabinet à la suite du scandale Martin Bashir, où une enquête indépendante a révélé que le journaliste avait obtenu une interview de Diana par tromperie, des manquements ayant été dissimulés par les patrons de la BBC.

Le Palais menacerait de refuser de coopérer avec le diffuseur sur de futurs projets s’il n’a pas le droit de répondre à l’intégralité du documentaire.

On ne sait pas si Harry et Meghan ont fait part de leurs préoccupations au sujet du programme ou s’ils ont été contactés avant que les autres ménages ne se plaignent.