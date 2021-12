Le souverain de Dubaï condamné à payer 700 millions de dollars à son ex-femme en règlement de divorce

La Haute Cour a déclaré que le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum devait payer 251,5 millions de livres à sa sixième épouse, la princesse Haya Bint Al Hussein.

Un tribunal britannique a ordonné mardi au souverain de Dubaï de payer à son ex-femme et à leurs enfants près de 550 millions de livres (730 millions de dollars), dans l’un des règlements de divorce les plus coûteux de l’histoire britannique.

La Haute Cour a déclaré que le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum devait payer 251,5 millions de livres à sa sixième épouse, la princesse Haya Bint Al Hussein, et effectuer des paiements continus pour leurs enfants Al Jalila, 14 ans, et Zayed, 9 ans, soutenus par une garantie bancaire de 290 millions de livres.

Le montant total que les enfants reçoivent pourrait être supérieur ou inférieur à 290 millions de livres, selon des facteurs tels que la durée de leur vie et leur réconciliation avec leur père.

Le règlement comprend 11 millions de livres par an pour couvrir les frais de sécurité de la princesse Haya et des enfants alors qu’ils sont mineurs.

Le juge Philip Moor a déclaré que la famille avait besoin d’une « sécurité à toute épreuve » et que « absolument unique », la principale menace pour eux venait de Cheikh Mohammed, plutôt que de sources extérieures.

Haya, 47 ans, a fui au Royaume-Uni en 2019 et a demandé la garde de ses deux enfants devant les tribunaux britanniques. La princesse, qui est la fille de feu le roi Hussein de Jordanie, a déclaré qu’elle était « terrifiée » par son mari, qui aurait ordonné le retour forcé dans l’émirat du Golfe de deux de ses filles.

Cheikh Mohammed, 72 ans, est également le Premier ministre des Émirats arabes unis et un grand éleveur de chevaux. Fondateur de l’écurie de courses hippiques à succès Godolphin, il entretient des relations amicales avec la reine Elizabeth II.

Un juge britannique du tribunal de la famille a statué en octobre que Cheikh Mohammed avait autorisé le piratage du téléphone de la princesse Haya lors de leur bataille juridique. Il a nié avoir connaissance du piratage.

Le juge a également statué que Sheikh Mohammed avait mené une campagne de peur et d’intimidation contre son ex-femme et avait « ordonné et orchestré » l’enlèvement et le retour forcé à Dubaï de deux de ses filles adultes : Sheikha Shamsa en août 2000 et sa sœur Sheikha Latifa, en 2002 et à nouveau en 2018.

