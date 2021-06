Le S&P 500 clôture à un niveau record, porté par Nike et les banques

Wall Street

Le S&P 500 a terminé la semaine à un niveau record vendredi, porté par Nike et plusieurs banques, tandis que les données d’inflation plus faibles que prévu ont apaisé les inquiétudes concernant une diminution soudaine des mesures de relance de la Réserve fédérale.

Nike Inc (NKE.N) a bondi de 15,5% pour atteindre un niveau record après que le fabricant de baskets ait prévu des ventes pour l’année fiscale avant les estimations de Wall Street, aidant le Dow Jones à se classer parmi les trois principaux indices.

Bank of America (BAC.N) a grimpé de 1,9% et Wells Fargo (WFC.N) a progressé de 2,7% après que la Fed a annoncé que les grandes banques avaient levé les tests de résistance et ne seraient plus confrontées à des restrictions liées à la pandémie sur le rachat d’actions et le versement de dividendes.

L’indice financier S&P 500 (.SPSY) a augmenté de 1,3% et a été le plus performant parmi 11 indices sectoriels.

“Aujourd’hui, c’est une petite prise de bénéfices dans la technologie et une réallocation dans les banques après les résultats des tests de résistance”, a déclaré Dennis Dick, trader pour compte propre chez Bright Trading LLC, ajoutant qu’il s’attend à ce que les banques annoncent bientôt une augmentation des dividendes.

Un accord bipartite du Sénat sur les dépenses d’infrastructure adopté par le président américain Joe Biden jeudi a continué de faire grimper les actions, les indices des matériaux (.SPLRCM) et des produits industriels (.SPLRCI) augmentant et aidant le S&P 500 à surperformer le Nasdaq.

« Les nouvelles positives du paquet infrastructure favorisent davantage le S&P 500 que le Nasdaq. Le Nasdaq ne verse pas de ciment dans les routes et ne met pas d’acier dans les ponts. C’est le S&P 500 », a déclaré Jake Dollarhide, PDG de Longbow Asset Management à Tulsa, Oklahoma.

Les dernières données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) ont montré qu’une mesure de l’inflation sous-jacente a augmenté moins que prévu en mai. Le Core PCE a augmenté de 3,4% en glissement annuel comme prévu, au-dessus de l’objectif flexible de 2% de la Fed.

Virgin Galactic (SPCE.N), la société de vaisseau spatial du milliardaire Richard Branson, a grimpé de près de 40% et était la deuxième société la plus échangée de Wall Street après avoir reçu l’approbation du régulateur américain de la sécurité aérienne pour transporter des personnes dans l’espace.

Avec le FTSE Russell reconstituant ses indices après une année boursière sauvage marquée par la pandémie et des actions « mèmes », le volume sur les bourses américaines a bondi à 15,1 milliards d’actions, contre 11,2 milliards en moyenne au cours des 20 derniers jours de bourse.

Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 0,69% pour terminer à 34 433,84 points, tandis que le S&P 500 (.SPX) a gagné 0,33% à 4 280,69.

Le Nasdaq Composite (.IXIC) a chuté de 0,06%, à 14 360,39.

Sur la semaine, le S&P 500 a gagné 2,7%, le Dow Jones a gagné 3,4% et le Nasdaq a gagné 2,4%. Ce fut la semaine la plus forte du S&P 500 depuis début février et la plus forte du Nasdaq depuis avril.

FedEx Corp (FDX.N) a chuté de 3,6% après que la société de livraison américaine ait manqué ses prévisions de bénéfices pour 2022 en raison de difficultés d’embauche.

CarMax Inc (KMX.N) a bondi de 6,7% après que le détaillant de voitures d’occasion a dépassé les estimations de Wall Street pour les revenus trimestriels, aidé par une forte demande alors que de plus en plus de personnes ont opté pour des véhicules personnels plutôt que pour les transports publics en raison de la pandémie de COVID-19.

Les émissions en progression étaient plus nombreuses que celles en baisse sur le NYSE par un ratio de 1,29 pour 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 1,22 pour 1 a favorisé les avances.

Le S&P 500 a affiché 32 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux ; le Nasdaq Composite a enregistré 149 nouveaux sommets et 14 nouveaux creux.