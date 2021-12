Le S&P 500 clôture un 69e record pour 2021 alors que l’élan se poursuit dans les actions américaines

À l’échelle mondiale, l’indice S&P 500 est largement considéré comme le meilleur indicateur unique des actions américaines à grande capitalisation et en investissant dans SPY ETF, vous obtenez une exposition à certaines des meilleures actions américaines.

La dernière semaine de bourse de 2021 a vu une autre étape franchie par le S&P 500, un indice boursier américain de premier plan composé d’un groupe diversifié de sociétés américaines à grande capitalisation dans onze secteurs majeurs. Le S&P 500 a enregistré son 69e record à la clôture de l’année 2021 alors que les actions américaines continuaient de montrer leur élan. Selon Bloomberg, le S&P 500 s’est terminé lundi 27 décembre près des sommets de la session, enregistrant le 69e record de clôture pour 2021, tous les principaux groupes industriels progressant. Le S&P 500 se situe à environ 4778,3 niveaux et est en hausse de près de 27,23 % pour l’année.

Les hausses de taux d’intérêt imminentes en 2022 et le retrait de liquidités par la Fed semblent avoir été désormais anticipés par le marché. De plus, l’investisseur mondial semble miser sur la trajectoire de croissance de l’économie américaine en 2022. La dernière vague de Covid-19 se propage toujours dans de nombreuses villes américaines, mais l’optimisme des investisseurs suggère qu’elle ne perturbera pas gravement l’économie américaine.

Les investisseurs qui souhaitent s’exposer aux actions américaines peuvent envisager d’investir dans des actions composant l’indice S&P 500. Les trois principaux secteurs du S&P 500 sont les technologies de l’information, les soins de santé et les services de communication, totalisant environ 50 % de l’indice, tandis que les trois premiers choix de l’indice sont Microsoft, Apple et Amazon selon la pondération de l’indice.

Alternativement, on peut même acheter le fonds négocié en bourse (ETF) coté à la bourse américaine qui est comparé à l’indice S&P 500. Communément appelé SPY ETF, le SPDR S&P 500 ETF est un ETF qui suit l’indice S&P 500. Contrairement à l’achat d’actions individuelles de l’indice S&P 500, vous finissez par acheter l’ensemble des actions de l’indice en investissant dans SPY ETF.

