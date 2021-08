Le S&P 500 enregistre une croissance de 100 % par rapport aux plus bas de mars 2020 : est-il temps pour les actions défensives ?

Les principaux indices américains ont affiché de solides gains hebdomadaires, le S&P et le Nasdaq établissant de nouveaux sommets de clôture de tous les temps.

Les remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au Jackson Hole Economic Policy Symposium semblent avoir donné une direction aux marchés boursiers. Les investisseurs du monde entier attendaient peut-être d’entendre Powell avant de reprendre le chemin à la hausse. Le S&P 500 est déjà en hausse de plus de 100% par rapport aux creux de mars 2020.

Après le discours de Jackson Hole, les marchés ont terminé en hausse en clôturant près des meilleurs niveaux jamais atteints. Les principaux indices américains ont affiché de solides gains hebdomadaires, le S&P et le Nasdaq établissant de nouveaux sommets de clôture de tous les temps. La petite capitalisation Russell 2000 a clôturé sa meilleure semaine depuis mars. La plupart des secteurs étaient plus élevés, l’énergie étant le grand gagnant. Les matériaux, les services de communication et les services financiers ont également surperformé tandis que les produits industriels, les services publics et les biens de consommation de base ont pris du retard, tandis que les soins de santé étaient à la traîne.

À ce stade, les marchés envisagent également une rotation sectorielle. Les secteurs qui se sont comportés au cours des 12 à 18 derniers mois pourraient continuer ou non à bien se comporter au cours des mois à venir. L’annonce des énormes dépenses d’infrastructure jouera également un rôle dans la sélection de titres. Le bras de fer entre les valeurs défensives et les valeurs de croissance pourrait bien être au grand jour dans un avenir immédiat. Mieux vaut rester diversifié et profiter de la performance des valeurs de qualité.

David Kastner CFA®, directeur, stratège principal en investissement, Schwab Center for Financial Research, déclare : « Bien que nous ayons pu observer un pic du taux de croissance économique et des bénéfices, ce qui est typique pendant la phase d’expansion du cycle économique, nous pensons qu’il est prématuré d’anticiper un pic du niveau de croissance. Par conséquent, nous ne nous attendons pas à ce que la surperformance du secteur défensif persiste. Au contraire, nous voyons un leadership sectoriel instable parmi les secteurs de valeur cyclique et axés sur la croissance – avec quelques épisodes d’achats défensifs – étant plus probable dans les mois à venir. »

Selon Kastner, pour que les défensives surperforment, il est encore temps et les raisons de rester investi dans les actions de croissance sont les suivantes :

La Fed a déclaré que, bien que l’économie progresse vers son objectif d’inflation stable supérieure à 2% et de plein emploi, elle prévoit que les taux à court terme restent inchangés au moins jusqu’à la fin de 2022. Il y a probablement beaucoup de dépenses d’entreprise en cours, car les stocks sont encore très bas et doivent être reconstitués dans un contexte de forte demande, et les dépenses en capital sont en hausse. La confiance et les dépenses des consommateurs restent fortes dans un contexte d’amélioration des chiffres de l’emploi. a vacillé récemment et l’amélioration continue du marché du travail doit être surveillée attentivement.

