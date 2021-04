Le S&P 500 franchit les 4000 pour la première fois de l’histoire! Comment investir dans des actions américaines d’Inde

Si vous souhaitez investir dans l’ensemble des actions de l’indice S&P 500, vous pouvez envisager d’investir dans le SPDR S&P 500 ETF également connu sous le nom de SPY qui suit l’indice S&P 500.

Largement considéré comme le meilleur indicateur unique des actions américaines de grande capitalisation, l’indice S&P 500 a franchi la barre des 4 000 pour la première fois en 64 ans d’histoire. L’indice S&P 500 a généré un taux de croissance annualisé composé de plus de 12% au cours des 10 dernières années. Selon les données de Bloomberg, alors qu’il a fallu près de cinq ans pour que l’indice passe de 2000 à 3000 en juillet 2019, le dernier voyage de 1000 points a pris environ 21 mois. La récente hausse de l’indice est due à la hausse des cours des actions des secteurs énergétique et financier. Les rendements cumulatifs de l’indice S&P 500 sont de près de 12%.

En tant qu’investisseur indien cherchant à diversifier votre portefeuille d’investissement, l’indice S&P 500 offre la possibilité de gagner de l’argent sur les actions mondiales. Le meilleur indice boursier américain et aussi l’indice boursier américain le plus important pourraient probablement être l’indice S&P 500 et il est considéré comme l’indicateur le plus élevé des actions américaines à grande capitalisation.

«Il a fallu 23 ans à l’indice pour passer de 1 000 à 4 000, mais il ne faudra peut-être qu’une décennie pour atteindre 10 000 d’ici», déclare Larry Adam, chef des placements, Raymond James Financial.

Performances du S&P 500

Au cours des derniers 1 an, 3 ans et 5 ans, les rendements annualisés de l’indice S&P 500 ont été respectivement d’environ 44%, 15% et 14,5%.

(Au 16 avril 2021)

Secteurs de l’indice S&P 500

L’indice S&P 500 comprend près de 500 entreprises de premier plan dans environ 11 secteurs. Les trois principaux secteurs du S&P 500 sont les technologies de l’information, les soins de santé et les services de communication, qui représentent environ 50 pour cent de l’indice. La répartition des différents secteurs est la suivante:

Technologie de l’information – 26,6%

Soins de santé – 13 pour cent

Services de communication – 10,9%

Services financiers – 11,3%

Consommation discrétionnaire – 12,4%

Produits industriels – 8,9%

Biens de consommation de base – 6,1%

Services publics – 2,7%

Énergie – 3 pour cent

Immobilier – 2,5%

Matériaux – 2,7%

Principaux titres du S&P 500

Si vous souhaitez posséder les principales actions du S&P 500, les trois premiers choix pourraient être Microsoft, Apple et Amazon par pondération de l’indice. Voici quelques autres principales actions américaines:

Microsoft Corp – Technologie de l’information

Tesla Inc. – Consommation discrétionnaire

Apple Inc. – Technologie de l’information

Amazon.com Inc – Consommation discrétionnaire

Facebook Inc A – Services de communication

Alphabet Inc A – Services de communication

Alphabet Inc C – Services de communication

Johnson & Johnson – Soins de santé

Berkshire Hathaway – Finances

Johnson & Johnson – Soins de santé

JP Morgan Chase & Co – Finance

Alors que la plupart des investisseurs indiens optent pour les actions de l’indice Nasdaq les plus populaires, rappelez-vous que le Nasdaq est un indice lourd de la technologie de l’information, tandis que l’indice S&P 500 est un indice beaucoup plus large. Il y a 100 actions cotées sur l’ensemble du Nasdaq sur l’indice S & P 500, il y a 500 actions donnant ainsi une saveur très diversifiée à ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille international. En outre, il existe des actions de grande et moyenne capitalisation cotées au Nasdaq, tandis que l’indice S&P 500 ne contient que des actions de grande capitalisation. Si vous souhaitez investir dans l’ensemble des actions de l’indice S&P 500, vous pouvez envisager d’investir dans le SPDR S&P 500 ETF également connu sous le nom de SPY qui suit l’indice S&P 500.

